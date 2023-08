Muere el padre de Raquel Meroño: "Pasamos del paraíso a un infierno"

Raquel Meroño acaba de recibir la peor de las noticias. Y es que se ha tenido que despedir de su padre, que ha muerto de manera repentina. Apenas dos días después de volver de un viaje a Indonesia, hasta donde viajaba con sus dos hijas, las gemelas Daniela y Martina, de 16 años, la familia recibía el duro golpe. Ahora, la ganadora de la quinta edición de 'MasterChef Celebrity' ha encontrado las fuerzas para despedirse de él a través de las redes sociales.

"Mi padre falleció a los dos días de volver de este viaje a principios de agosto y pasamos del paraíso a un infierno. (Nos vino a buscar al aeropuerto como siempre...). Descubrí un nuevo llanto que me tuvo desgarrada hasta que recordé que su luz nunca dejará de guiarnos. Ahora estamos transformando el dolor en lágrimas de gratitud por haber tenido de ejemplo un padre/abuelo tan especial", ha empezado escribiendo Raquel Meroño junto a un emotivo vídeo de su viaje.

Han sido días realmente duros para ella y su familia

Desde que falleciera a principios del mes de agosto, Raquel no ha tenido fuerzas para volver a las redes sociales. Ha estado llorando la muerte de su padre y hasta que no ha entendido que su presencia estará de otra forma en su vida, no ha encontrado las palabras para despedirse de él. De hecho, ha querido hacerle un homenaje y definirlo de la manera más cariñosa: "El Meroño era la persona más disfrutona y optimista que he conocido en mi vida, los que le conocieron saben de lo que hablo. Sus pasiones fuimos su familia y el deporte y se entregó a nosotros en cuerpo y alma ayudándome a criar a mis hijas con absoluta dedicación y amor".

Y para terminar, Raquel Meroño agradece la vida que le ha dado su padre: "Gracias por todo papá, sin olvidarte seguiré disfrutando del AQUÍ Y AHORA como me enseñaste, con una sonrisa y el vaso rebosando de pasión por la vida. Te dedico todos mis viajes, mi alegría y mi trabajo para honrarte siempre, te quiero mi amor ❤️", termina diciendo en esta tierna despedida.

Ha viajado a Cádiz y ha recordado desde allí a su padre

Tal y como ha asegurado en este mensaje de despedida, Raquel Meroño le ha dedicado su viaje a Tarifa a su padre, donde tiene un chiringuito, 'Carbones 13 Tarifa'. Hasta allí ha viajado tras dar el último adiós a su progenitor y ha compartido una instantánea en la que vemos la playa de Los Lances, Cádiz, donde se encuentra el chiringuito: "La vida te da. La vida te quita", ha escrito junto a una foto de un atardecer en la playa, donde han colocado un corazón luminoso.