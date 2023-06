Muere el padre de Dioni de Camela

El grupo Camela está de luto. Ha fallecido el padre de Dioni Martín, componente del dúo musical. La banda anunciaba la noticia a través de su perfil en redes. "Os comunicamos a través de estas líneas, que anoche falleció el padre de nuestro querido Dioni. Toda la gran familia que formamos Camela nos unimos al dolor y queremos enviar toda la fuerza y cariño a Dioni y su familia en estos duros momentos".

Debido a este fallecimiento Camela tuvo que cancelar el concierto que tenía previsto el sábado, 10 de junio, en Jávea. A última hora se anunció la noticia cuando el público ya se había congregado con motivo de las fiestas de las hogueras de San Juan. La otra integrante del grupo, Ángeles Muñoz, ha agradecido que su público haya entendido que Dioni no estaba en circunstancias de subirse a un escenario. "Muchísimas gracias por la compresión y el cariño que mostrasteis en Jávea. No se pudo realizar el concierto por fuerzas mayores, pero pronto volveremos", afirmaba en Twitter. Se desconoce si el concierto se suspende definitivamente o se realizará en una fecha próxima.

Dioni, una vida dedicada a Camela

La vida de Dionisio Martín, de 52 años, no se entendería sin el grupo 'Camela'. Una de las bandas más consolidadas del panorama musical español que arrancó su andadura en los años 90. Gracias a la ayuda de sus familias crearon sus primeras maquetas que tuvieron un gran éxito. Sus cassettes fueron top ventas en las gasolineras y su primer álbum oficial, 'Lágrimas de amor', obtuvo un éxito sin precedentes, a pesar de que no contaron con el apoyo de las discográficas. Sus inolvidables letras forman parte de nuestra cultura popular, también son la banda sonora de muchos. "Cuando salieron las 'Spice Girls' y eran número uno en todo el mundo con el 'Wannabe', en España no lo consiguieron, en su lugar lo fuimos nosotros", recordaba Dioni durante una entrevista en 'Mi casa es la tuya'.

El éxito de Camela ha sido arrollador. Es el segundo grupo español con más ventas, justo por detrás de 'La Oreja de Van Gogh', en los últimos 30 años.