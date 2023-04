Muere el cómico Don Mauro, a los 58 años

Triste noticia para el mundo de la comedia y la interpretación. El actor madrileño Mauro Muñiz de Urquiza, popularmente conocido como Don Mauro, ha fallecido de forma repentina. El cómico, de 58 años, era célebre por su humor canalla. Además, había participado en series de éxito como 'La que se avecina', 'Sin tetas no hay paraíso' o 'Los hombres de Paco'.

La noticia la ha dado a conocer el humorista Luis Piedrahita a través de su perfil de Twitter. «Ha fallecido Don Mauro. Un cómico de pura cepa, uno de los de siempre. Un tío comprometido, culto y conocedor. Un clásico. DEP», se lamentaba. Uno de los primeros trabajos de Mauro Muñiz de Urquiza en el mundo de la comedia fue como monologuista en Paramount Comedy, también había hecho cine y había participado en películas como 'Pagafantas' o 'No Controles'. Incluso se aventuró en la música como teclista de la banda 'La Cabra Mecánica'. El polifacético artista, hijo del escritor gijonés Mauro Muñiz y hermano de la periodista Paloma de Urquiza, había trabajado como guionista y escritor. Siempre hizo gala de un humor canalla que utilizaba con mucha inteligencia la ironía y el sarcasmo. A veces acompañaba sus actuaciones de su piano.

Las reacciones a la muerte de Don Mauro

El muro del humorista en redes se ha convertido en un improvisado muro de condolencias. Muchos han sido los que han querido mostrar su pesar por esta pérdida. "Me quedo sin palabras. Abrazo de gol profe! Haz reír mucho allí arriba. DEP", afirmaba una fan. "Mauro. Descansa en paz. Estoy que no me lo puedo creer , estabas tan lleno de vida....", indicaba otra seguidora. "No me puedo creer que te hayas ido tan pronto. Haz reír mucho en el cielo, Mauro. Te echaremos de menos", se podía leer en otro comentario.