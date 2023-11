Este miércoles, 29 de noviembre, España ha vivido uno de los días más históricos de la televisión con la emisión del último capítulo de 'Cuéntame', una serie que ha cumplido en parrilla nada más y nada menos que 20 años. Lo que nadie pudo imaginar es que ese mismo día se iría con ella Eduardo Ladrón de Guevara, uno de los creadores de la serie que tantos recuerdos deja con su marcha. "Se nos ha ido Eduardo Ladrón de Guevara, guionista y cocreador de Cuéntame", anunciaba este miércoles Radio Televisión Española en sus redes sociales. El guionista ha fallecido a los 80 años el mismo día en que 'Cuéntame' ha dicho 'adiós' para siempre como si del cierre de un círculo se tratase.

Eduardo, junto a Patrick Bucley y Miguel Ángel Bernardeau, desarrolló el formato, escribió y coordinó gran parte de los guiones de la serie durante diecisiete temporadas, convirtiéndose en todo un hito en el mundo de los guionistas. Por eso el sindicato de guionistas ALMA quiso despedirle a través de un comunicado recordando al que fue también periodista y dramaturgo: "Despedimos a Eduardo Ladrón de Guevara (Madrid 1943-2023), fallecido hoy. Fue uno de los creadores de 'Cuéntame', serie que finaliza su emisión esta noche. Agradecemos su talento y su trabajo en una larga trayectoria como guionista. Descanse en paz".

Eduardo ejerció como periodista en varios diarios y colaboró con agencias de información. Como novelista, firmó 'El champán frío y la venganza caliente', y escribió más de una veintena de obras de teatro por las que ha sido galardonado en varias ocasiones. En teatro firmó una veintena de obras Pero su más clamado éxito ha sido, sin duda, el que logró como guionista en series como 'Cuéntame', 'Farmacia de guardia', 'Los ladrones van a la oficina', 'Tío Willy', 'Eva y Adán Agencia Matrimonial', 'Querido maestro', 'Siete días de amor', 'Manolito Gafotas' o 'Gente encantadora'.

Ladrón de Guevara también se atrevió a hacer un cameo en la histórica serie, algo que no le convencía del todo pero dejó un bonito momento para el recuerdo: "Yo hacía el papel de un novelista al que le daban un premio y me quedé mudo... La cosa fue gravísima porque lo había escrito yo", bromeaba tras el rodaje del capítulo. "Fue un bochorno", aseguraba. No quiso estar delante de las cámaras pero detrás cosechó grandes éxitos. Sus guiones han recibido prestigiosos galardones internacionales, y lo convirtieron en Premio Nacional de Televisión en su primera edición y finalista en 2003 en los Emmy.

El guionista se marcha con 'Cuéntame' y las muestras de cariño han llenado las redes sociales desde que saltara la noticia. Sus compañeros en la serie le despiden como "uno de los grandes guionistas españoles y alma de nuestra serie. Gran profesional y querido compañero, nuestra historia no podría haberse escrito sin él". Desde aquí nos sumamos a las muestras de cariño y mandamos todo nuestro apoyo a sus familiares y amigos. Descanse en paz.