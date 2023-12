Muere Daniela Costa, actriz de 'Al salir de clase', a los 42 años

El mundo de la interpretación está de luto. Ha muerto la actriz Daniela Costa, que saltó a la fama por el papel que interpretó en la conocida y exitosa serie, 'Al salir de la clase'. Ha sido el actor Miguel Ángel Muñoz el encargado de dar la noticia a través de su Twitter. Además, ha dejado constancia del cariño que le tenía mandando un mensaje de despedida de lo más tierno. Incluso ha dado el pésame a sus familiares y amigos más cercanos.

"No doy crédito con la vida. Nos lo pasamos muy bien haciendo MAV juntos… Descansa en Paz Daniela Acosta Familiares y amigos más cercanos, os acompaño en el sentimiento", ha escrito el actor totalmente rota. Miguel Ángel Muñoz no se puede creer la noticia de su fallecimiento de la actriz con la que llegó a trabajar durante una etapa de su vida profesional.

Miguel Ángel Muñoz anuncia la muerte de la actriz, Daniela Costa

Familiares y amigos más cercanos, os acompaño en el sentimiento 🙏🏼 pic.twitter.com/MBNFb59qKg — Miguel Angel Muñoz ( @miguelamunoz) December 15, 2023

Pero no solo la vimos triunfar tras su paso por 'Al salir de clase'. Y es que Daniela Costa también fue una de las caras conocidas de otras reconocidas series de televisión. Con Miguel Ángel Muñoz coincidió precisamente en 'Mis adorables vecinos', donde estaba también Paz Padilla. Pero también la vimos en 'Gavilanes' o 'El comisario'. Pero también la pudimos ver en la gran pantalla al participar en las películas 'Spanish Horror Story' o 'Cubata'. Daniela Costa también probó suerte en el teatro.

La noticia de su muerte llega apenas una semana después de que se conociera el fallecimiento de la actriz, Itziar Castro. La de Daniela Costa también ha impactado, y no solo a las personas que la conocían, también a muchos de sus fans, ya que no se esperaban que ocurriera. Y es que Daniela Costa tenía tan solo 42 años y no se conocía que tuviera ninguna enfermedad. Por ahora se desconocen la causa de su muerte. Esto ha llevado a pensar a muchos que podría haber sido motivo de un accidente o un problema de salud repentino. Aunque su gran pasión siempre era la interpretación, Daniel también probó suerte en otros sectores. En su perfil de LinkedIn no solo se define como actriz, tambiénespecificaba que era "directora de eventos artísticos".

Los mensajes llorando su muerte no se han hecho esperar: "Cómoooo ?? DEP", "D.E.P.", "Estoy en shock. No puedo creerlo. Me conquistó con Aitana en MAV. Mi más sentido pésame a su familia. DEP. Gracias Miguel Ángel por informarnos de la perdida de Daniela", "Ay por favor, ¡qué pena! La recuerdo de 'Al salir de clase'. Fuerza para los allegados", "Lo siento muchísimo. Ahora mismo estoy muy consternado, tan joven. Todo mi apoyo y fuerza y mis más sinceras condolencias", han escrito algunos fans que no se han podido creer la triste noticia. Desde SEMANA mandamos el pésame a la familia y a los seres queridos de la actriz.