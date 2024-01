Muere César Alierta, expresidente de Telefónica y último novio de Isabel Sartorius

César Alierta ha fallecido este miércoles, 10 de enero, a los 78 años. Tras haber permanecido varios días ingresado en un hospital de Zaragoza, el expresidente de Telefónica y Tabacalera ha muerto a consecuencia de varios problemas cardiovasculares que han ido in crescendo con el paso de los años. Un durísimo varapalo que afecta directamente a Isabel Sartorius, con quien mantuvo un intenso romance de tan solo tres años de duración.

Aunque siempre mantuvo un perfil discreto en lo que a los medios de comunicación se refiere, la relación con Isabel Sartorius hizo que todos los focos apuntaran a César Alierta. La madrileña empezó a ser conocida por ser la primera novia del Rey Felipe y, aunque finalmente su camino se separó del del actual monarca, su historial amoroso continuó generando un gran interés. Sin embargo, su noviazgo con el empresario zaragozano no se prolongó mucho en el tiempo, ya que llegó a su fin en 2021.

Pese a que los dos prefirieron desvincularse a nivel sentimental, siempre han mantenido una estrecha relación amistosa. Tanto es así, que Isabel fue uno de los grandes pilares de César en sus últimos años de vida. Sartorius permaneció en todo momento atenta a la evolución de su ex en su estado de salud aunque, finalmente, no haya tenido el final que ni ella ni los seres queridos de Alierta hubieran deseado bajo ningún concepto.

El declive de César Alierta, motivado por la mujer de su vida (que no es Isabel Sartorius)

Cabe destacar que, pese a que la ex de Felipe VI fue la última mujer conocida en la vida de César, no fue la única. El empresario ya había experimentado lo que era el amor verdadero junto a la que muchos consideran como la mujer de su vida, Ana Cristina Placer Peralta. No llegaron a poner el broche de oro a su historia con el nacimiento de hijos en común, pero si algo está claro es que el fallecimiento de su esposa en 2015 y a los 70 años de edad, marcó un antes y un después en la vida de Alierta. Su compañera de vida padecía una enfermedad pulmonar que acabó con su vida y, por ende, puso fin a las casi cinco décadas que habían permanecido unidos.

En todo momento, Ana Cristina se volcó plenamente en la figura de su marido e incluso le acompañó en los actos sociales en los que tuvo que estar presente. A ojos de personas de todos los rincones del país, ambos habían formado uno de los tándem más consolidados del panorama nacional, razón por la que resultaba extraño que no hubieran optado por tener hijos.

Pero lo cierto es que, a raíz del fallecimiento de Placer Peralta, la salud de César fue en decadencia. En agosto de 2020, el presidente de Telefónica y Tabacalera cayó en coma inducido y en cuidados intensivos por un infarto. Finalmente salió del coma, aunque su salud pendió de un hilo hasta prácticamente el fin de sus días.