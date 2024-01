Muere el actor Adan Canto a los 42 años a causa de un cáncer poco común

El actor mexicano Adan Canto, de 42 años, ha fallecido a causa de un cáncer de apéndice, una enfermedad que había decidido llevar en la más estricta intimidad. Su muerte se producía este 8 de enero después de una ardua batalla, "un hombre que nunca se quejó e inspiró a tantos", así han querido despedirle en sus propias redes sociales, donde su familia y equipo ha compartido una imagen de Adan junto a una cita de Tolkien y las fechas de su nacimiento y muerte: "05 de diciembre de 1981 - 08 de enero de 2024".

El intérprete llevaba meses sometiéndose a diversos tratamientos para combatir el agresivo cáncer de apéndice que padecía y que es muy poco común.

Adan protagonizó series como 'The Following', que le abrió las puertas de la pequeña y la gran pantalla. Llegaron después sus apariciones en 'Narcos', como el político Rodrigo Lara Bonilla, y 'Designated Survivor', donde interpretó al vicepresidente electo de Estados Unidos, Aaron Shore. En la gran pantalla se convirtió en Sunspot, Roberto Da Costa con 'X-Men: Días del futuro pasado', y fue dirigido por la oscarizada Halle Berry en su debut como directora en 'Bruised'. La propia actriz ha querido despedirse, desolada, de Canto: "No tengo las palabras todavía... pero mi querido y dulce amigo Adán acaba de ganar sus alas. Por siempre, por siempre en mi corazón".

El equipo de 'The Cleaning Lady', una de las series más reconocidas en las que trabajó, le rendirá homenaje con el estreno de su tercera temporada, el próximo mes de marzo, tal y como informa Deadline.

Su muerte deja desolada a su mujer, Stephanie Ann Canto, con quien tenía dos hijos pequeños, un niño que cumplirá cuatro años en abril, Roman Alder y Eve Josephine (18 meses). “No pongáis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones irrumpen y roban; sino declarad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruirán y donde los ladrón no entran y roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:19-21. Por siempre mi tesoro Adan, nos vemos pronto", escribía su mujer en redes sociales.

"Estamos destrozados por la muerte de Adan Canto. Un maravilloso actor y querido amigo. Hace poco iluminaba la pantalla con una poderosa interpretación que mostraba su talento, profundidad y vulnerabilidad", escribía el equipo de su última película. Una triste pérdida que deja un poquito más huérfano al mundo del séptimo arte.