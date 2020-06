El mundo del espectáculo ha vuelto a sufrir un duro golpe. Este jueves se ha conocido que la actriz Rosa María Sardá ha fallecido a los 78 años y ha sido la Academia del cine la encargada de hacer pública su partida. «Fallece en Barcelona a los 78 años la actriz e inolvidable presentadora de los @PremiosGoya Rosa Maria Sardà. Ganó dos goyas como Mejor Actriz de Reparto, por ‘Sin vergüenza’ y ‘¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?’ Recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Academia», han escrito en su cuenta de Twitter.

Fallece en Barcelona a los 78 años la actriz e inolvidable presentadora de los @PremiosGoya Rosa Maria Sardà. Ganó dos goyas como Mejor Actriz de Reparto, por Sin vergüenza y ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Academia. pic.twitter.com/SKuZnamL28 — Academia de Cine (@Academiadecine) June 11, 2020

La causa de su fallecimiento ha sido un cáncer linfático que no ha logrado superar y que le fue diagnosticado en el año 2014. Así lo reveló ella misma en una entrevista concedida a Jordi Évole. Se lo confesó al presentador: «Yo no estoy en el mejor momento de mi vida porque a los 78 años no se está en el mejor momento de la vida. Y estoy enferma, más o menos. Yo tengo un cáncer, pero no saben dónde y se lo inventan”. Una enfermedad dura contra la que batalló y sobre la que ya presagiaba este final: «El cáncer es invencible,no es una lucha, es una cuestión de que los que se ocupan de tengan más o menos tino al programar unas ciertas medicaciones o lo que sea, pero no se trata de un match de a ver quién gana, porque el cáncer siempre gana». A pesar de ello, puntualizó que, por el momento, parecía estar controlado, pero poco después la actriz ha fallecido, una noticia que ya han lamentado muchos rostros conocidos en sus redes sociales.

Con gran tristeza decimos adiós a una de las grandes de la escena española. Querida por todos en vida y ahora en el recuerdo.

DEP Rosa María Sardá pic.twitter.com/0rESvjaJ1G — Antonio Banderas (@antoniobanderas) June 11, 2020

Ojalá esta semana no hubiese existido nunca.

Adéu Rosa.

No t’oblidaré mai. — Jordi Évole (@jordievole) June 11, 2020

#RosaMaríaSardá acaba de partir. Su grandeza artística y personal estará en nuestra memoria para siempre. Ha muerto en casa, como ella quería, en compañía de su hijo y sus hermanos. Hace tres meses vino a la radio. Las dos sabíamos que era la última vez. ❤️🌹 — Julia Otero (@julia_otero) June 11, 2020

Entre ellos, el propio Jordi Évole, que ha escrito «Ojalá esta semana no hubiese existido nunca. Adéu Rosa», después de que también falleciera Pau Donés a los 53 años, Antonio Banderas, «con gran tristeza decimos adiós a una de las grandes de la escena española. Querida por todos en vida y ahora en el recuerdo» o la periodista Julia Otero quien ha publicado un emotivo mensaje: «su grandeza artística y personal estará en nuestra memoria para siempre. Ha muerto en casa, como ella quería, en compañía de su hijo y sus hermanos. Hace tres meses vino a la radio. Las dos sabíamos que era la última vez».

Rosa María Sardá era una actriz muy versátil, tanto que logró granjearse un hueco irreemplazable en la interpretación. Ella era la mayor de cinco hermanos, nació en el año 1941 en Barcelona y su talento era extensible a su familia, así lo demostró que uno de sus otros hermanos, Xavier Sardá, haya tenido una gran repercusión también en el mundo de la televisión, siendo tertuliano o presentador.

Instantes después de conocerse su pérdida Susanna Griso ha querido señalar en pleno directo de ‘Espejo Público’ cómo era su personalidad cuando no estaba delante de los focos o las cámaras, sobre todo cuando estaba con sus hermanos: «Ella nos trae muy buenos recuerdos. Tenía un carácter muy irónico y muy mordaz, casi como su propio hermano Xavier, que desde aquí le mandamos nuestras condolencias. Siempre les cuidó, les riñó y les hizo reír. Hizo de madre». El cineasta y escritor David Trueba también ha querido recordarla en Rac1: «Era una mujer que mandaba sobre sí misma. Ha sido alguien que no ha buscado el aplauso fácil».

Una actriz muy querida en España

A pesar de que su formación era autodidacta, triunfó y adquirió un gran nombre como actriz. Rosa María Sardá estuvo presente en el teatro, en el cine y en la televisión y llegó a formar parte del reparto de películas como ‘El vicario de Olot‘, de Luis García Berlanga o en programas de televisión como ‘ Ahí te quiero ver‘.

En el plano sentimental Rosa María Sardá contrajo matrimonio con el actor Josep María Mainat, que pertenecía al trío cómico ‘La Trinca’ y que además fue uno de los productores de televisión más relevantes de nuestro país, siendo el creador de Getmusic.