Laura Escanes está viviendo una de las etapas más increíbles de su vida. A pesar de que el 2022 lo terminó con la peor de la noticias al anunciar que se separaba de Risto Mejide, la ‘influencer’ ha empezado el 2023 con buen pie. Y es que ha encontrado de nuevo el amor gracias al cantante Álvaro de Luna y en el terreno profesional no puede quejarse, ya que además de su labor como creadora de contenido, Laura también está disfrutando al máximo la oportunidad de ser concursante de ‘El Desafío’.

En una ronda de preguntas y respuestas, un seguidor se ha preocupado por su estado emocional actual. Han sido unos meses convulsos, pero desde hace semanas parece haber dado un vuelco a su situación. Laura Escanes ha querido sincerarse con sus más de 1,8 millones de seguidores y ha hecho un repaso a su vida actual. Y sí, parece estar más que orgullosa.

«Estoy feliz por tantas cosas nuevas (y buenas) que están pasando, pero a la vez me agobian un poco. Tengo agobio por el nuevo piso sobre todo. Cuando hay cosas que no dependen de mí y no puedo controlar yo… me agobian. Pero a la vez disfrutando del proceso de vivir estas cosas por primera vez. Profesionalmente creo que estoy en un súper buen momento y tengo que saborearlo bien porque luego pueden venir bajadas evidentemente. No siempre se está arriba. Y personalmente también feliz. Los cambio a veces cuestan, pero siempre hay luz», ha escrito sincera.

La ‘influencer’ está viviendo una etapa de muchos cambios

Aunque está agobiada por los problemas que están surgiendo con las obras de su nuevo piso, otras facetas de su vida le hacen sentirse completa. Y es que Laura no puede estar más feliz con su nueva pareja y también con los compromisos profesionales que tiene entre manos. Porque es consciente que en el terreno laboral no siempre está tan ocupada, por lo que ahora está centrada en cumplir con todo lo bueno que está viviendo y piensa exprimirlo.

En otra de las preguntas que han querido hacerle hay que prestar atención. Aunque no menciona a su expareja de manera directa, Laura Escanes ha querido desvelar que por ahora no se plantea vivir en otro sitio que no sea Madrid, básicamente porque su hija tiene su cole en la capital, donde también vive Risto por trabajo: «Hace ya tiempo que vivo en Madrid. Roma va al colegio aquí y ya antes estaba instalada aquí porque por trabajo todo lo hacía desde aquí. No sé qué pasará en un futuro ni dónde voy a acabar viviendo pero por ahora no me planteo estar en otro sitio que no sea Madrid, porque logísticamente nos va mejor a todo», declara haciendo alusión a que para que Roma esté al lado de sus padres, lo mejor es que esté en Madrid.

Hace alusión a Risto Mejide de manera indirecta