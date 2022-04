La crisis entre Ana María Aldón y José Ortega Cano lleva meses copando titulares. Ambos insisten en que no tienen pensado separarse, pero los rifirrafes están siendo constantes. La colaboradora no ha dudado en reconocer que se molestó, y mucho, con su marido a raíz de sus palabras durante una reciente llamada al programa ‘Viva la vida’.

El pasado domingo, Ortega Cano entró en directo en el espacio que presenta Emma García para dar la cara por su mujer cuando su sobrino nieto, Fran Rioja, ofreció una entrevista en la que se mostró muy crítico con esta. La llamada tenía una buena intención, pero el torero realizó un comentario en concreto que no gustó a su esposa. Dio a entender que quizás tendría que volver a medicarse. Ahora, la andaluza ha reconocido estar muy disgustada por esta razón. «Hace dos años dejé la medicación por prescripción médica. Lo dije en ‘Supervivientes’. Me molestó este comentario. A mí nadie me ha mandado una nueva medicación. Por eso me molestó», ha afirmado.

Ana María Aldón, muy molesta

La colaboradora ha insistido que tanto su marido como la hija de este, Gloria Camila Ortega, están al tanto de que ella no necesita medicación en este momento. Así se lo ha indicado un facultativo, según ha subrayado. Por tanto, mantuvo una conversación en privado con Ortega Cano para decirle que le molestó que hablase del tema durante su intervención en el citado programa. «A mí me partió el alma también la llamada», ha asegurado. Y es que ha recalcado que se quedó «con mal sabor de boca». «Yo no sabía que iba a entrar en el programa. No quería que entrara. Es más, voy a explicar una cosa, el día anterior también quería entrar, pero no lo hizo», ha contado.

No fue lo único que le incomodó de la llamada de su marido. «Cuando veo que entra en directo digo: ‘Madre mía, a ver qué va a pasar ahora’. Yo pensaba que iba a reprochar a su sobrino nieto ciertos términos con los que se refería hacia mí», ha manifestado. Este es el segundo punto que no le gustó, que no le parara los pies como es debido. «Yo sé cómo es mi marido. Él es así».

«Contra todo el mundo no puedo luchar. Bastante tengo con llevar mi vida para adelante y no volver a caer en ese pozo», ha afirmado sobre todos los comentarios que se están vertiendo sobre su persona en los distintos platós de Mediaset. «Me dañarán si yo me dejo que me dañen», ha manifestado.

Además, ha contado que en ningún momento ha solicitado al diestro que se posicione de un lado o de otro, en referencia a su familia política. «Yo he pedido que me defienda, no que se posicione. Me sentía mal, no le he pedido eso nunca. Él dice que se posiciona de mi parte y yo creo que es que entiende mi postura. Yo a él no le he pedido eso. Sé cómo es. Él quiere a todos. Le dio la realísima gana llamar y yo sé que él quiere estar conmigo”.

