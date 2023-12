Como cada sábado a las 16 horas de la tarde, empezaba 'Fiesta' en Telecinco. El programa conducido por Emma García prometía una tarde de muchas noticias y exclusivas, pero una de ellas muy aplaudida por el resto de compañeros: una de las colaboradoras del programa, Makoke, ha sido abuela este viernes por segunda vez, ya que su hijo, Javier Tudela, ha tenido a su segunda hija junto a Marina Romero. Todo eran felicitaciones y alegrías... hasta que han reparado en una de las compañeras: Marisa Martín Blázquez llevaba puestas unas enormes y llamativas gafas de sol.

Marisa Martín Blázquez tuvo un desprendimiento de retina y de vítreo

Ha sido entonces cuando todos han puesto su atención en la periodista. "Tienes un equipo de lisiados", bromeaba con la presentadora. Lo cierto es que justamente antes habían comentado el estado de Aurelio Manzano, que la semana pasada tuvo que acudir al programa en silla de ruedas porque se rompió el peroné "de la manera más tonta", según él: "Estaba tomando el sol y me levanté para ir a darme un baño a la piscina, me resbalé y me rompí el peroné de la pierna izquierda".

Pero lo cierto es que no es el único colaborador que ha tenido que ser intervenido en la última semana. Marisa Martín Blázquez ha desvelado el motivo por el que llevaba gafas de sol en interior. "Aurelio ha estado cojo hasta hace nada y yo tuerta porque me han operado de un desprendimiento de retina y de vítreo y tengo el ojo...", ha confesado lamentándose. La periodista ha explicado que la operaron de urgencia este martes pasado porque tuvo "un desprendimiento de retina y de vítreo".

Una intervención ocular que ha salido "muy bien"

Una intervención que podría ser preocupante pero que no ha impedido a la periodista acudir a su puesto de trabajo con total normalidad -a excepción de las gafas de sol-. "Ha salido todo muy bien", ha admitido a sus compañeros. Incluso ha bromeado con el asunto: "Me he auto nombrado presidenta de honor de la ONCE, por lo menos en el grupo nuestro… No veo nada por este ojo, pero me ha operado un doctor maravilloso", ha dicho de lo más sonriente.

Algo que la presentadora, Emma García, ha alabado de su compañera es la profesionalidad que ha mostrado en todo momento. "Lo de Marisa es muy fuerte porque, lo primero, se ponga lo que se ponga, está monísima, ahora con gafas de sol. Pero Marisa ha pasado unas cuentas intervenciones que no se ha enterado nadie, se siente ahí y no ha pasado nada". La periodista ha reído ante los halagos de la vasca, pero lo cierto es que siempre ha estado al pie del cañón en su programa después de todas sus intervenciones.