El motivo que lleva a Iván, el yerno de Paz Padilla, a pasar por el quirófano

Iván Martín, el novio de Anna Ferrer, está pasando un bonito momento, sobre todo desde que se ha ido a vivir con la hija de Paz Padilla a un piso de Madrid. Sin embargo, esta etapa especial se ha visto empañada por un problema de salud que le obliga a pasar por el quirófano. «Yo mañana me opero de las cuerdas», ha dicho el ‘influencer’, reconociendo que ahora tiene que estar un tiempo recuperándose.

«Me toca estar unos meses tranquilo. Ahora de debería de estar un poco en reposo y ya mañana me operan y aún más en silencio», explica con cara de pillo, ya que no está respetando mucho las indicaciones médicas de estar callado. De hecho, el evento en el que ha estado este pasado miércoles le ha «obligado» a pararse con la prensa y hablar con ellos para compartir con ellos cómo se encuentra.

«Te has asustado tú, pues imagínate yo. Tengo que estar un mes en silencio y después, rehabilitación. Ahora castings… ojo», dice sobre cómo va a afectar la operación a su profesión. Aún así, cuenta con la ayuda de Anna Ferrer, que dice en tono de broma que va a estar muy tranquila. Ahora que viven juntos, la joven estará muy pendiente de él: «Me va a tocar ser enfermera».

Iván Martín tendrá que pasar un postoperatorio complicado

«Cuando me diagnosticaron lo de nódulo, lo del quiste, me cree un personaje con siri, entonces yo lo escribo, lo pongo en altavoz y lo subtitulo. Entonces a la gente le gustó bastante. Anna no se va a librar. Son dos horas de operación y luego a casa. En principio, todo bien. En el terreno profesional tengo que aplazar cosas y los castings nuevos que iban a entrar, pues ya saldrán en todo momento, porque sin voz no puedo hacer nada», dice con pena.

Durante la mañana del jueves, tal y como había prometido, Iván ha compartido en sus redes sociales cómo está viviendo el día de la operación. «A la guerra mis hermanos», ha escrito desde el coche que le ha llevado hasta el hospital. Junto a él estaba su pareja, que no se ha separado de él y que lo ha consolado poniéndole la mano sobre el hombro en señal de amor.

Anna Ferrer no se ha separado de su novio este jueves

Anna Ferrer será su principal apoyo, puesto que llevan ya unos días viviendo juntos. «Estoy centrada en la firma de moda que tengo con mi madre, no me da el tiempo para más. También estoy acabando el máster, estoy con ‘No ni ná’, que van a salir cosas muy pronto. Tengo muchas ganas de que lo veáis. Creo que os va a gustar mucho. De momento, el máster lo entrego ya en noviembre o antes. Estoy con el Trabajo Fin de Máster, así que me va a venir bien el silencio de Iván para concentrarme. Me gustaría estudiar más cosas, pero bueno, ahora no tengo tiempo», ha declarado la hija de Paz Padilla.