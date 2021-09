La malagueña ha cumplido 56 años, pero a su fiesta no han acudido ni su madre ni su hermana. Esta es la razón de tan sonadas ausencias.

Esta semana, Terelu Campos ha cumplido 56 años. Con motivo de esta fecha tan señalada, la malagueña ha organizado una fiesta a la que han asistido seres queridos como su hija, Alejandra Rubio, o su amigo Kiko Matamoros junto a Marta López. Sin embargo, la cita ha estado marcada por dos grandes ausencias: la de su madre, María Teresa Campos, y la de su hermana, Carmen Borrego. Desde que ambas acercaran posturas, la armonía vuelve a reinar en el clan. Aunque no se han reunido en esta celebración, todo está en orden…

Un día después de su fiesta, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha explicado el motivo de tan destacadas ausencias. En el caso de su madre es que «por la noche prefiere quedarse en casa». ¿Y por qué no pudo soplar las velas con su hermana? Sencillo: aún estaba de vacaciones. A Terelu le parecía «una tontería» que su «hermanísima» regresase antes de que volviera antes porque dentro de poco (el fin de semana) lo va a volver a celebrar con ellas.

«Las cosas están fenomenal», dice Carmen Borrego

Carmen Borrego ha dejado claro que «las cosas están fenomenal» con Terelu. «No ha pasado nada grave ni nada importante. Yo ahora mismo estoy genial con ella. Es como cuando tu pareja te pone los cuernos y lo arreglas con tu pareja. Si no se entera nadie, lo arreglas y con tu pareja y a otra cosa, mariposa. Si se entera todo el mundo ya es otra cosa», ha confesado.

Tan buen rollo hay entre Terelu y Carmen que esta ni ha dudado en mandarle un mensaje a través de la televisión: «Que felicidades hermana y que te quiero mucho». Asimismo, ha puntualizado que en su reconciliación nada ha tenido que ver su progenitora: «Mi madre no ha intervenido en nada. Nuestra madre nos conoce muy bien y sabe la relación que tenemos».

María Teresa Campos: «La familia siempre nos hemos querido mucho»

María Teresa Campos, por su parte, ha aclarado que siempre han sido una familia bien avenida. «La familia siempre ha sido muy tranquila. Nos hemos querido siempre mucho. Una cosa es la familia de verdad y otra, un programa de televisión. Llega un momento de la vida en la que las hijas mandan más a las madres que las madres a las hijas». En su caso, no ha asistido al cumpleaños porque «estoy de dentistas. Yo no fui porque ya te digo que no estaba bien. Ellos hicieron una comida muy bonita con amigos».