María del Monte tenía previsto sentarse este viernes en el ‘Deluxe’. Un motivo inesperado ha impedido que la cantante pudiera estar en el plató de Telecinco. «Por causas ajenas al programa no podemos contar con su presencia. María del Monte, ¿Qué te ha pasado?», comenzaba preguntando Jorge Javier Vázquez. La folclórica ha intervenido en directo a través de una llamada telefónica donde ha aclarado que ha contraído el coronavirus.

«Soy humana. Resulta que el bichito ha venido a visitarme. Me hice la prueba antes de salir y no era lo que procedía», ha señalado María del Monte desde su hogar. «Lo prudente y cauto es estar donde estoy, escondidita. Nos vemos prontito, tengo entendido», ha añadido durante una breve intervención. También ha reconocido que se encuentra bien. «Espero que esto pase de puntillas y sea solo un resfriadito».

Las palabras de María del Monte a Isa Pantoja

La artista no ha podido reencontrarse con Isa Pantoja en el programa después de siete años sin verse. Sin embargo, sí que ha compartido un bonito mensaje en público dirigido a la joven. «Es una persona a la que quiero mucho, ya lo sabes. El cariño no se compra ni se vende, siempre perdura y permanece por los siglos de los siglos», ha afirmado la cantante. Mientras que la hija de Isabel Pantoja, presente en el plató, ha correspondido sus palabras con mucho cariño: «Espero que te recuperes pronto y se pase rápido. Ya sabes que te quiero mucho y siempre te voy a querer».

No ha podido estar este viernes, pero María del Monte será entrevistada en el ‘Deluxe’ el próximo 6 de mayo, tal y como ha confirmado, donde hablará de su nuevo disco de sevillanas que ha grabado después de catorce años. «Me hubiese encantado estar esta noche ahí con vosotros. Tenía ganas de hablar contigo con tranquilidad y serenidad, con el aplomo que aportan los daños. Lo digo en serio, no ha podido ser, pero tengo entendido que será pronto», ha indicado.

Además, durante esta última intervención televisiva también ha recordado lo mal que lo ha pasado durante estos años tan difíciles. «No sé si recordarás una conversación que tuvimos al principio de la pandemia», le decía con sinceridad a Jorge Javier Vázquez. «Me preguntaste: ¿Qué quieres que quede de la pandemia? Y te dije que sabía lo que no quería que quedase: el miedo. Yo he pasado miedo. Ahora afortunadamente no lo tengo», ha reconocido. María del Monte se encuentra bien a pesar de haber dado positivo en covid-19 y ha recordado el poder de las vacunas: «Han hecho mucho». Su llamada terminaba pidiendo disculpas a la audiencia: «Perdón por no haber podido estar esta noche. La fuerza mayor es la que manda».

