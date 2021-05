Así reacciona la colaboradora al entrar por primera vez en la habitación en la que nació Rocío Jurado en Chipiona: “Me he puesto a temblar y todo”.

Han pasado ya 15 años desde que murió Rocío Jurado, pero para Rosa Benito es como si hubiera fallecido ayer… La que fuera cuñada y amiga del alma de ‘la más grande’ se ha roto en lágrimas este viernes, cuando se cumple el aniversario de la desaparición de la cantante. Ha sido precisamente en Chipiona donde la colaboradora de ‘Ya es mediodía‘ se ha venido abajo al recordarla.

Y es que en la ciudad natal de la artista tendrá lugar, el próximo sábado 29 de mayo, el tradicional homenaje que sus familiares organizan para rendirle tributo. Un evento que este año ha sido organizado y promocionado a través de las redes sociales por uno de los hijos de Jurado, Gloria Camila. Pero antes de que sus seres queridos y admiradores se congreguen en el Mausoleo que lleva su nombre, la ex de Amador Mohedano ha recorrido los lugares más especiales de la localidad y ha llorado como ha señalado Sonsoles Ónega “a moco tendido”.

El motivo por el que Rosa Benito rompía a llorar ante las cámaras de tele es porque tuvo la oportunidad de entrar en la casa natal de Rocío Jurado. “Ella aunque se ha ido, nos sorprende y hoy he tenido unas sensaciones maravillosas”, confesaba. Volver al lugar en el que tiene tantos recuerdos la ha hecho revivir muchas emociones del pasado. “Chipiona me remueve, llevo 42 años viniendo a Chipiona, mis hijos se han recorrido todo esto desde que tenían meses… Me remueve muchos sentimientos por experiencias que he vivido y sigo teniendo”.

El momento más especial de su visita al municipio gaditano se producía al entrar en la habitación en la que nació Rocío Jurado: “Hoy estaba abierta y hoy por primera vez en la habitación en la que mi suegra dio a luz a su hija Rocío Mohedano Jurado”. Según ha contado la colaboradora “estaba la dueña y ha dicho María José ‘¿Queréis entrar?’ Para mí ha sido… me he puesto a temblar y todo… Nos ha dicho la dueña que no ha tocado nada, que los techos y el suelo están igual… Ha sido como impregnarte de algo maravilloso”. Las imágenes de su visita al cuarto donde vino al mundo la tonadillera se emitirán el próximo martes 1 de junio en plató de ‘Ya es mediodía Fresh’.

La madre de Chayo Mohedano añadía: “Yo pienso que no se van, mi madre mi padre, se van a otra dimensión, pero siempre están”. Sonsoles Ónega le preguntaba si Amador también nació en la misma casa de Chipiona, pero Rosa le ha explicado que no. “Amador y Gloria nacieron en una casa común que tenía una cocina para un montón de vecinos”, detallaba.