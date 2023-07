Tras ser contagiado por coronavirus por segunda vez, Mario Vargas Llosa ha tenido que ser ingresado en la clínica Ruber de Madrid. Así lo confirmaba su hijo Álvaro a través de Twitter, haciendo saltar las alarmas sobre el estado de salud de su progenitor, aunque intentando en todo momento mantener la calma.

Vídeo: Europa Press

Teniendo en cuenta que la exmujer del Premio Nobel y sus hijos se han consagrado como los pilares fundamentales en la vida del autor, han sido quienes se han desplazado hasta el centro médico en cuestión para acompañarle en tan complicado bache. Y es que, aunque el que fuera compañero de vida de Isabel Preysler permanece aislado y sigue exhaustivamente los protocolos que giran en torno al covid-19, sus familiares han podido conocer de primera mano su evolución.

Morgana Vargas Llosa y su madre han reaparecido en los aledaños del hospital en cuestión con semblantes serios, paso rápido y looks informales con los que ha dejado entrever que la situación es cuanto menos tensa. Por si fuera poco, tampoco han querido responder a los reporteros allí presentes sobre cómo se encuentra el escritor, manteniendo así el máximo hermetismo alrededor de él para preservar su intimidad en la mayor medida de lo posible.

Vídeo: Europa Press

No obstante, los más allegados a Mario Vargas Llosa no pierden la esperanza en que su salud mejore considerablemente con el paso de los días, sobre todo teniendo en cuenta que está sufriendo síntomas típicos de esta afección, como por ejemplo la fiebre. Así lo han confirmado fuentes cercanas al literato para Vanitatis, quitando hierro al asunto y aclarando que las circunstancias del peruano no son graves.

El mensaje aclaratorio (y positivo) de Álvaro Vargas Llosa

A primera hora de la tarde del pasado lunes, 3 de julio, Álvaro Vargas Llosa hacía uso de sus redes sociales para confirmar una noticia de lo más inesperada. Esta no era otra que el ingreso hospitalario de su padre a consecuencia del covid: "En vista del interés de los medios por el estado de salud de nuestro padre, hacemos público que está hospitalizado desde el sábado tras habérsele diagnosticado el covid-19. Está siendo tratado por excelentes profesionales y acompañado por su familia. Rogamos a los medios de comunicación respetar en estos momentos su privacidad y la nuestra", escribía, ejerciendo así como portavoz por excelencia de toda la familia.

Sin embargo, esta no es la primera vez en la que el de Lima tiene que hacer frente al coronavirus. Fue en abril del pasado 2022 cuando tuvo que ser ingresado por esta afección, informando también sus hijos sobre lo sucedido en medio de un escenario vital absolutamente distinto para Mario, que por aquel entonces estaba inmerso en una relación con la madre de Tamara Falcó.