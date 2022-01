Sofía Cristo suele ser muy simpática a la hora de hablar con los medios de comunicación, aunque no siempre llueve a gusto de todos y parece que la renovada fama que ha cosechado su madre, Bárbara Rey, no le está sentando nada bien. La joven se ha hartado ya de tener que dar explicaciones sobre las constantes citas que su madre tiene con Edmundo Bigote Arrocet, expareja de María Teresa Campos y, según los rumores tras haber jugado al despiste, ahora también de la ex vedette. El cómico chileno y su amiga desde hace décadas, anunciaron en una fiesta que estaban enamorados, pero todo hacía indicar que se trataba de una broma o que no habían contado del todo la verdad. Ahora mantienen que son exclusivamente amigos, pero sus citas despistan a todos y es que han pasado incluso Nochevieja y Año Nuevo juntos, demostrando que su vínculo es fuerte, sea cual sea.

Vídeo: Europa Press

Algo que parece molestar a Sofía Cristo. No que su madre haya podido iniciar una relación con Bigote Arrocet, con el que coincidió en ‘Secret Story’ y con el que siempre se ha llevado a las mil maravillas, al considerar incluso parte de la familia. Pero no sabe quizá hasta qué punto esto podría ser cierto. Sofía Cristo no puede más y ha estallado como nunca antes contra uno de los reporteros que trataba de buscar una declaración que arrojase más luz sobre los límites entre los que se encuentra la relación de Bárbara Rey y Bigote Arrocet. Ella no quiere responder, pero quizá la forma en la que se lo hace saber al cámara y al reportero que siguen sus pasos quizá no fueron las más oportunas. Vea el vídeo con su cabreo mayúsculo. ¡Dale al play!