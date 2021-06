Michu, pareja de José Fernando, ha utilizado sus redes sociales para pronunciarse sobre la noticia de que se casa, la cual ha desmentido públicamente.

Pronto, muy pronto José Fernando Ortega Cano recibirá el alta médica del Hospital San Juan de Dios de la localidad madrileña de Ciempozuelos, donde lleva cuatro años ingresado. Ilusionado por la vuelta a casa y por poder pasar tiempo con los suyos, el joven cuenta los días para recibir la gran noticia de que, por fin, puede estar con su familia y recuperar su rutina. Precisamente para su vuelta, tenía grandes planes, entre otros, volver a su vida con Michu. Según la revista HOLA incluso pasar por el altar con ella, de hecho, el citado medio mantiene que se encuentran inmersos en los preparativos, información que ha desmentido de manera tajante uno de los novios.

Michu ha utilizado sus redes sociales como altavoz y ha negado ante sus seguidores que no habrá boda, ni nada parecido. Están centrados tan solo en la vuelta de José Fernando y no se plantean nada más allá. Mucho menos hay un enlace a la vista. «Quiero desmentir la noticia de mi boda con José Fernando que publica la revista HOLA. Hay un periodista que llevaba tiempo escribiéndome y llamándome de manera incesante y lo único que he hecho es no contestarle de manera a nada en lo que se refiere a mi vida privada. Me ha insistido en varias ocasiones que tiene la noticia de que me iba a casar con José Fernando y lo único que he hecho es desmentirle la noticia. Hasta el mismo periodista me dice en uno de sus mensajes: «Siento no poder contar con tu ayuda». Este señor se ha inventado la noticia. Que pena que una revista con tanto prestigio como HOLA y tantos años de historia, no me llamen para contrastar la noticia», comienza diciendo en sus stories.

Un mensaje que ha completado de unas palabras con las que deja claro que no habrá boda en los próximos meses, tal y como se ha publicado. «Como sabéis, a José aún le queda un poquito de tiempo donde está. Ni él ni yo hemos hablado de casarnos. Desmentimos por completo la información», dice en esta imagen. A pesar de que este paso sería una alegría para la familia, dada la tormenta mediática en la que se encuentran, por el momento ni siquiera han hablado de casarse. Son padres de una pequeña, pero los últimos años lo han pasado separados por las circunstancias de ambos, por lo que prefieren esperar. Además, Michu se ha enfrentado a Gloria Camila, lo que durante un tiempo multiplicó la tensión entre ellos, aunque, por fin, ha vuelto a reinar la paz entre ellas y el resto de integrantes de la familia.