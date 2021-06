“Esto lo está viendo toda España y no hay necesidad”, se ha quejado Arancha Rivera en directo en ‘Sálvame’.

A José Antonio Canales Rivera la herencia de su tío Riverita le está pasando una cara factura. El diestro es el heredero universal del legado del hermano de Paquirri, quien también ha dejado fincas y dinero a otras personas, como su hermano Antonio Rivera. Y aunque todo pueda parecer en orden respecto a su testamento, lo cierto es que aún hay flecos sobre el reparto. Este miércoles, su prima Arancha Rivero intervenía en directo en ‘Sálvame’ para aclarar algunos puntos sobre los últimos años de vida del torero, explicando que el andaluz no fue el único en estar pendiente de él. Entre otras cosas, contaba quién y qué se pagó del entierro de su tío y dejaba caer que el colaborador podría haber influido en su tío a la hora de cambiar el testamento.

Arancha Rivera interviene en directo en ‘Sálvame’

Pero en el programa todo se ve y todo se oye… Y hubo un momento fuera de cámaras en el que Canales Rivera hizo un comentario bastante feo sobre su prima mientras hablaba con Gema López: la llamó «demonio». Él argumentaba que se había tratado de un gesto de desahogo ante la presión: «Sí, la pude haber llamado demonio y lo habéis grabado, no me gusta nada y no me siento orgulloso de haberlo dicho». Arrepentido, añadía: “Soy el que está expuesto y asumo todo, pero que me pongan de mentiroso y sentirme acorralado… ¿Que lo podría haber hecho mejor? Igual sí, todos”.

Apenas un día después, Arancha ha podido escuchar los comentarios que Canales Rivera hacía sobre ella a sus espaldas. Cabreada, ha llamado en directo al programa para intervenir telefónicamente: “Estoy súper indignada porque esto lo está viendo toda España y yo no tengo ninguna necesidad de escuchar esto. Acabo de escuchar el audio y no me esperaba esto”, se lamentaba.

Además, la andaluza cargaba contra su primo diciendo que en la última época de Riverita, podría haber pasado más tiempo con él y no tanto en Madrid: «Para él era como su segundo padre y la verdad es que tenía que haber estado un poquito más». El aludido se defendía, estaba trabajando en ‘Sálvame’ pero negaba ante las insinuaciones: “¿Que yo cuando necesitaba algo iba a pedir? Yo no he pedido nunca nada”.

Canales Rivera: «Yo no me siento aquí para hablar de la herencia»

Arancha Rivera dejaba caer que no es oro todo lo que reluce en el testamento de su tío: “Hay muchos puntitos por ahí, pero él sabrá y lo que hay es lo que hay, hay muchas cositas por ahí”. Pero está cansada del tema: «Vamos a dejar de hablar de tanto testamento, que el heredero universal es Antonio Canales Rivera. ¡Y ya está!». Por último, añadía: «Como me he portado tan mal con su segundo padre, por eso me habrá llamado demonio». El colaborador insistía: «Yo no me siento aquí para hablar de la herencia. Yo estoy aquí para hablar de mil millones de temas».