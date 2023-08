Con apenas unos días de diferencia de Miguel Bosé, Mónica Pont ha sufrido un asalto a punta de pistola en su casa de Ciudad de México. Hace tan solo unas horas, la actriz hacía uso de sus redes sociales para alertar a sus seguidores del peligro que supone viajar en la actualidad a México: “Existe actualmente una banda en el aeropuerto de CDMX que te sigue hasta tu casa y no tiene reparos en dispararte para robarte lo que lleves encima”, aseguraba, aún con el susto presente. Ahora, Revista SEMANA ha tenido oportunidad de hablar con la protagonista sobre todo lo sucedido.

“Estoy asustada todavía, no me creo lo que nos ha pasado”, ha comenzado revelando Mónica Pont. Unas palabras con las que deja entrever que, pese al paso de las horas, la intérprete sigue aún temiendo por la integridad de su hijo y de sí misma. A esto se suma que, en un acto heroico, el portero del edificio intentó frenar al asaltante sin mucho éxito, ya que fue disparado por el hombre en coma y se encuentra en la UCI luchando por su vida: “Estoy en México y el portero sigue en coma. Nuestra vida estaba en peligro y puede seguir estando porque es una banda de delincuentes que saben donde vivo”, ha asegurado.

Ya en una entrevista para EDATV, y dada la importancia de lo sucedido, Mónica confesó que tenía entre sus planes el de “abandonar el país cuanto antes” porque “su vida y la de los suyos está por encima de todo”. Algo que, por ahora, no ha decidido de manera definitiva: “Mi hijo se regresa a España y yo me estoy yendo a Miami. Estoy con el miedo dentro y todavía no sé que voy a hacer, tengo que estar más fría para poder pensar, es una decisión importante”, ha desvelado para SEMANA.

Mónica Pont: "Estoy con el miedo dentro todavía"

Si algo tiene claro Pont es que, todo aquel viajero que destaque por su aspecto físico o por sus pertenencias, es un blanco fácil para esta nueva banda mexicana: “Vieron que destacábamos, los dos altos, rubios y se ve que no somos mexicanos. Pero en lo que se fijaron fue en los relojes que llevábamos”, ha señalado, para después aclarar que nunca había vivido algo igual “a punta de pistola”.

Aunque se trata de una zona en la que nunca le ha faltado el trabajo en estos últimos tres años, la artista ya no la considera tan segura como antes. Es por ello que quiso avisar a sus fans de que eviten que “cualquier persona que llegue a este país con relojes, joyas o cambie dinero en efectivo en las casas de cambio del aeropuerto, no lo haga”. Un mensaje que perfectamente podría haber pronunciado Miguel Bosé dado el horror que vivió durante más de dos horas: “Fue todo muy tenso, delicado y desagradable”, indicaba.

Es por ello que él mismo tomaba la palabra en su cuenta de Instagram para contar con todo lujo de detalles lo que le había pasado: “El viernes por la noche, un comando de 10 sujetos armados irrumpió en mi domicilio. Nos asaltaron. Nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas. Se llevaron todo, coche incluido. Todo muy estudiado y milimetrado para hacerlo corto. Todos estamos bien, mis hijos se portaron como dos valientes. Admirables”, zanjaba en su escrito.

1 de 3 Mónica Pont ha sufrido un asalto a punta de pistola 2 de 3 La actriz ha hablado con Revista SEMANA sobre lo sucedido 3 de 3 Un atraco que ha tenido lugar días después del de Miguel Bosé