Mónica Naranjo ha renacido. La musa española de la canción afronta un nuevo reto profesional y personal.Recientemente divorciada del que ha sido su marido los últimos 15 años, Óscar Tarruella, la cantante presenta su nueva gira Renaissance, en la que rinde homenaje a sus 25 años de carrera sobre los escenarios. Además, con el inminente estreno de ‘Mónica y el sexo’, la cantante ha desvelado algunos de los detalles más jugosos de su aventura por todo el mundo. “estás con tu pareja y te crees que eres la diosa del sexo. luego te das cuenta que las cosas más sencillas no las sabes”, relataba Mónica Naranjo. La cantante se ha visto sorprendida por “un montón de cosas”.

“La palabra dildo… ¿hola? ahora tengo una colección. Aunque todavía no he podido estrenarlos. Pero es que ha sido brutal, no puedo hablar mucho, muchas de las cosas las he vivido en primera persona y ha sido alucinante”, ha comentado Mónica, sobre el nuevo programa que se estrenará en Mediaset y en el que recorre el mundo junto con amigos famosos para descubrir las culturas sexuales. Además, ha confesado cuál es su tendencia favorita: “por el camino he descubierto que me pone se vouyer, me pongo como una burra, me encanta, es ideal”. Con una sonrisa en los labios, Mónica Naranjo se ha visto sorprendida por los comentarios recibidos tras su confesión en ‘Sábado Deluxe’ acerca de su bisexualidad: “la mayoría de las mujeres hemos estado con otras mujeres”.

Su ausencia en ‘Operación Triunfo 2018

Pese a las grandes críticas que recibió en su paso por ‘Operación Triunfo 2017’, con frases tan célebres como “no lloré, Aitana, no lloré”, Mónica Naranjo no volvió para la siguiente edición. “No podía, es que no podía, tenía una grabación… No podía llevar tantas cosas el mismo tiempo”, ha explicado. “En ‘OT’ no puedes ir solo un día. Todos los días tienes que conectarte al canal 24 y ver el rendimiento de los niños. Te lleva toda la semana, era muy difícil, sabía que iba a estar fuera del país trabajando”, argumentaba sobre su negativa.

