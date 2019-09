La vida de Mónica Naranjo ha dado un giro de 180 grados en los últimos 18 meses. Si en enero de 2018 estaba disfrutando de un bonito momento gracias a su participación en ‘Operación Triunfo 2017’, donde era jurado, y de su relación con Óscar Tarruella, apenas dos meses después todo cambió en el plano sentimental. Cuando se encontraba preparado su boda y su luna del miel con el que era su pareja, decidieron poner punto final a la relación.

Desde entonces, ha pasado un año y medio en el que la cantante se ha conseguido recuperar del duro golpe hasta el punto de que no tiene problemas en hablar sobre lo que pasó, incluso con un punto de humor. A punto de presentar su nuevo programa, »Mónica y el Sexo’, la catalana ha hecho una sorprendente confesión «estaba a punto de casarme cuando se descubrió el pastel».



Según desveló, estaba preparando su boda y el viaje de novios, que les iba a llegar a Japón, cuando sucedió algo que dinamitó la relación para siempre. Si bien es cierto que de momento no ha contado los detalles exactos que les llevó a separarse, tuvo que ser algo traumático pues, como ha contado, ha pasado por un proceso de duelo. «Después de 16 años compartiendo la vida con alguien y construyendo una vida, pues es un duelo».

A pesar de todo, Mónica Naranjo ha conseguido superar este bache y no cierra las puertas a volver a encontrar el amor. «Recién separada, sobre todo las mujeres, me decían ‘es que son todos los hombres iguales’. Y yo les decía, ‘no, no son todos iguales’. No hay que generalizar… Me ha pasado esto a mí, pues bueno, me ha pasado. Pero no porque te hayan pasado esas cosas vas a salir a la calle con pies de plomo, desconfiando de todo hombre que se vaya a acercar, no».