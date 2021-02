Un testimonio anónimo ha acusado al novio de la peruana de haber estado «imputado» por un presunto delito de estafa. «Estoy alucinando», ha respondido ella, atónita.

Este jueves, Mónica Hoyos ha visitado el plató de ‘Sálvame’. Allí, la exconcursante de ‘Supervivientes 2020’ se ha enterado en directo de informaciones muy comprometidas sobre su actual pareja. “Está saliendo con una persona que está en busca y captura”, le ha explicado Jorge Javier Vázquez.

Y es que una testigo acusa al novio de la peruana de haber estado “imputado” por un presunto delito de estafa. Según su versión, el hombre que ha conquistado el corazón de la peruana se dedica al sector inmobiliario y se haría pasar por una persona “con mucho dinero” para ir “estafando a la gente”. “Pobrecita, le estamos haciendo un favor”, decía la testigo, que ya alertó a otra persona: “Creo que puede llegar a estafarla”. La persona que ha destapado los supuestos fraudes de su chico insistía en que éste suele relacionarse con muchos rostros conocidos con el fin de engañarles.

«Él tiene sus negocios, pero yo no le pregunto»

Mónica Hoyos escuchaba atónita los testimonios. Con los ojos rojos, aguantando el impulso de llorar, no daba crédito. Desde su silla le resultaba imposible estarse quieta. No paraba de moverse y su cara revelaba el shock en el que se encontraba. Ha contado que conoció a su novio «a través de una amiga en Madrid, en un restaurante». Que es empresario, pero que ella no suele meterse en esos asuntos.: «Él tiene sus negocios, pero yo no le pregunto. Me da muchísimas tristeza porque, de verdad, él no se dedica a este mundo».

«Estoy alucinando», admitía Mónica. Gustavo González comentaba que ya sabía la situación de su chico «desde hace tiempo» y Jorge Javier Vázquez insistía en que hay varios testimonios: «Es una cosa un poco grave». El resto de colaboradores, como Kiko Hernández, le hablaban de más demandas, juicios, acusaciones. «Ha estado en busca y captura por más de 100 estafas«, insistía el madrileño. La ex de Carlos Lozano decidía escribir en directo a su pareja para que le aclarase todo. «Dice que fue absuelto», decía.

La expresentadora apenas ha sido capaz de reaccionar. No tenía argumentos en defensa de su chico, porque apenas tiene información sobre sus negocios y empresas. «No es una cosa que se esconda donde más o menos vivo… Yo no voy preguntando a la gente».

Hace apenas un mes, Mónica Hoyos hablaba por primer vez de su novio. Un hombre que le había hecho recuperar la ilusión a sus 44 años recién cumplidos.