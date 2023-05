Mónica Cruz y Miguel Ángel Muñoz recuerdan su romance en ‘UPA’ y el tatuaje que les une

Miguel Ángel Muñoz, Beatriz Luengo, Mónica Cruz y Pablo Puyol revolucionaron hace 20 años el panorama televisivo y musical. Los cuatro eran protagonistas de 'Un paso adelante', la recordada serie de Antena 3 sobre la escuela de baile Carmen Arranz. En 2002 comenzaron su emisión y no cerraron las puertas hasta 2005. Por todo ello se convierte en la ficción más vendida antes de la llegada de las plataformas de streaming a nivel internacional. En todas esas horas de rodaje se sucedieron muchas amistades y romances: Beatriz y Yotuel, MAM y Mónica..."A Mónica le cambió la vida Miguel", lanza la primera en su visita conjunto a 'El Hormiguero'.

La relación de la hermana de Penélope Cruz y el cantante no duró más de dos años y tuvieron que coincidir tras su ruptura en numerosas escenas. En aquellos momentos de juventud, cometieron algún error que hoy recuerdan con la mejor de las sonrisas. "Mónica se tatuó 'MAM' en la muñeca. El tatuador, que lo vio venir, le dejó un hueco", bromea su compañera. Lo cierto es que Mónica Cruz reconoció su "locura" y, mientras lo enseñaba a cámara, explicó el porqué de su decisión. "Ahora pone mamá. Lo hice en ese momento con todo mi cariño y amor pero dejé ese espacio porque la vida es muy larga. No es feo, es buscar soluciones", asumía. El actor recordaba entonces que, la primera vez que tuvo ese tatuaje frente a él se sorprendió. "Veinte años después ella lo dice así pero está descolocado. Estábamos en un buen momento y nadie se había tatuado mis iniciales. Me hizo mucha ilusión y fue un bajón cuando le vi la 'a'", narra.

MAM, como así le llamaban por aquel entonces, sabe que esta relación fue "amor a primera vista". Durante el casting para conseguir el papel de Rober, "mi objetivo era que estuvieran los personajes juntos. A lo largo de los capítulos tuvimos cierta química y nos enamoramos". Aunque no pudo ser y pusieron punto y final a este romance, sus personajes aún eran pareja por en la ficción: "Estaban juntos en guion y ella estaba ligando con otro de la serie". Sus dos compañeras le han reconocido que era toda una estrategia "para molestarle" y que tanta pena no tuvo, que se "iba de parranda cuando estábamos juntos y después también". Ahora se llevan muy bien y esta relación les supuso un nuevo aprendizaje: "Desde ese momento no me he vuelto a enamorar de una compañera de trabajo".

'UPA Next', la nueva generación de 'Un paso adelante': "Era difícil que no se te fuera la olla"

'Un paso adelante' vuelve tras veinte años de la mano de una nueva generación, 'UPA Next'. La serie estrena su temporada en Atresplayer Premium esta semana y reúne de nuevo a Mónica Cruz, Miguel Ángel Muñoz y Beatriz Luengo en sus antiguos y exitosos papeles. La fama les pilló a todos muy jóvenes y la gestión de toda esa fama era algo esencial. "La serie tuvo mucho éxito y era un momento en el que es difícil que no te se vaya la olla", reconoce el actor. Incluso a los propios productores y creadores les pilló desprevenidos que las canciones fueran auténticos himnos pop.

El grupo 'Un paso adelante' fue todo un referente, "vendimos un millón y medio de discos y nos dijeron que salíamos de gira. Fue inocente de todo el mundo, no sabíamos cómo organizarnos en ese éxito". Nunca se han alejado de sus compañeros, la experiencia en 'UPA' fue tan mágica que es algo imposible: "La serie nos marcó la vida, lo que vivimos es algo que te pasa una vez o no te pasa nunca, pero en este caso, además, lo hemos podido repetir…Hemos tenido contacto todos estos años".