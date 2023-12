Mónica Carrillo se despide de 2023 con un espectacular posado en bikini

En pocas horas diremos adiós al 2023 y le daremos la bienvenida al 2024. Muchos de nuestros rostros conocidos han puesto tierra de por medio para recibir el nuevo año en un lugar especial y paradisiaco. Es el caso de Mónica Carrillo, que se encuentra en México disfrutando de unas merecidas vacaciones en la mejor compañía. La presentadora de las noticias de Antena 3 ha querido tener un detalle con todos sus seguidores y ha compartido su posado en bikini más espectacular para despedir el año.

En su escapada a México, Mónica Carrillo posaba delante de las rocas de la playa en la que se encontraba y presumía de su esculpida figura. Una imagen en la que aparece completamente espectacular en traje de baño y con la que ha querido desearle unas felices fiestas a todos sus seguidores. "El posado del verano en Mazunte. Feliz Navidad", escribía y añadía el emoji de un taco en clara referencia al lugar en el que se encontraba. Las instantáneas fueron tomadas por uno de sus grandes amigos, el estilista Iván Gómez. "Que se noten las sentadillas, cariño", le escribía, mientras que la periodista respondía "y las agujetas".

Lo cierto es que Mónica Carrillo está pasando por un dulce momento y esta escapada a México le está sirviendo para desconectar de su rutina diaria y recargar pilas. En su viaje también se encuentra acompañada por Carolina Iglesias, conocida en YouTube como Percebes y Grelos. En las imágenes compartidas, podemos ver a la escritora feliz, radiante, espectacular y muy serena. Buena prueba de que pasa por una de las etapas más especiales de su vida.

El cambio de vida de Mónica Carrillo

Los internautas no han dejado escapar la oportunidad de poner en valor el trabajo y el esfuerzo que ha hecho para tener esa envidiable figura. Y no es para menos. Ella misma ha compartido algunos vídeos de su duro entrenamiento. "Nunca fui la más atlética de la clase, ni tampoco la más torpe. Lo que sí que he sido es perezosa para el deporte. He practicado varios a lo largo de mi vida pero nunca de manera tan constante. Hace un tiempo decidí darle un vuelco a mi manera de cuidarme por dentro y por fuera y aquí estamos: superando esa pereza y el pudor de mostrarlo. Si a alguien le sirve, aquí lo tiene para animarse a empezar. Si yo he sido capaz, cualquiera lo es. Solo es cuestión de perseverar", llegó a revelar tiempo atrás. Hay que resaltar también que días antes de emprender su viaje a México, la presentadora de los informativos de Antena 3 se enfrentó a una larga jornada en el gimnasio. De hecho, bromeaba con los ejercicios que le había puesto su entrenador y reconocía que se iba a acordar de él durante sus vacaciones debido a las agujetas.