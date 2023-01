Paloma Cuevas ha pasado un fin de semana de lo más intenso con amigos en Bilbao, hasta donde viajaba junto Luis Miguel y un grupo de amigos en el jet privado del cantante, tal y como muestra SEMANA en el nuevo número de su revista. La que fuera mujer de Enrique Ponce elegía un look de lo más sorprendente para pasar unos días de ensueño con unos zapatos de tacón que no han pasado desapercibidos. Tampoco ha pasado desapercibido el anillo que llevaba en el dedo corazón de su mano izquierda.

Como podemos ver en las imágenes que SEMANA muestra en exclusiva en su nuevo número (desde este miércoles en tu kiosco más cercano), Paloma Cuevas luce un anillo de estilo clásico con diamante de talla brillante y algún engarce entre la piedra y el anillo. Aunque no se puede ver con nitidez en las fotos, se aprecia que tiene un tamaño considerable.

El anillo brilla a pesar de la distancia con los fotógrafos

La lleva en el dedo corazón, algo que no es muy acertado, ya que los anillos se suelen llevar mejor en el dedo anular. Ella, sin embargo, prefiere llevarlos en ese dedo, igual porque le queda grande y ahí es el único lugar en el que no hay riesgo de perderlo. Paloma apuesta por llevar esta y otras joyas durante esta escapada. Esto es algo que llama especialmente la atención, ya que la ‘celebrity’ no suele llevar joyas en sus publicaciones de Instagram, donde es muy activa.

A su llegada al aeropuerto de Bilbao, Paloma Cuevas hizo varios aspavientos, lo que nos permitió ver con más detalle la envergadura de esta joya. Estuvo abrazando a Luis Miguel y también se atusó el pelo en varias ocasiones, lo que nos dejó ver el misterioso anillo del que hablamos ahora.

Unas imágenes de SEMANA que darán la vuelta al mundo

La pareja ha paseado su amor por las calles de Bilbao este pasado fin de semana. Esta revista lleva en EXCLUSIVA las imágenes que darán la vuelta al mundo y te da a conocer todos los detalles de su escapada de lujo. Paloma y Miguel viajaron desde Madrid en un jet privado y disfrutaron de la buena carta de un restaurante estrella Michelín. El Asador Etxebarri del prestigioso chef Bittor Arginzoniz, donde el servicio solo atiende a 30 comensales en total. Actualmente el menú de degustación tiene un precio de 264 euros por persona, aunque no incluye la bebida, eso sí hay que ir acompañado, pues la reserva es a partir de dos personas.

Conoce todos los detalles de esta escapada de fin de semana en el nuevo número de SEMANA, a la venta desde este miércoles en tu kiosco o supermercado más cercano. Solo en el interior de la revista podrás ver todas las imágenes de la increíble sintonía que hay entre Paloma y Luis Miguel, que se ha bautizado ya como el romance del año. ¿Te lo vas a perder?

¡Corre a por tu ejemplar!