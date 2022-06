Nombre y dos apellidos: Laura Etayo Sarasa

Fecha nacimiento: 15/04/1995

Edad: 27 años

Altura: 1.80 cm

Estudios (en curso y/o cursados): He estudiado el grado de psicología en la universidad de Salamanca, el máster de psicología general sanitaria en la UNAV y actualmente estoy estudiando un máster de terapia sistémica y de pareja avalado por la FEAP (federación española de asociaciones de psicoterapeutas).

Hobbies: Me encanta hacer deporte como forma de cuidar mi salud física y mental porque me permite desconectar del ritmo elevado de mi rutina, al igual que la moda. Me encanta hacer cualquier cosa con mi madre y compartir tiempo con amigos, conocer gente nueva y viajar. Amo descubrir lugares, culturas y formas de vivir diferentes a la mía. Me encanta el plan de ir de concierto, musicales y teatro.

Instagram: @lauraetayo

Tu talento consiste en: Desde que era pequeña he practicado natación en diferentes clubs y he competido, llegando a ser campeona Navarra en el estilo de braza. No tengo un talento para mostrar en un escenario, pero creo que tengo algo especial que la gente consigue ver.

Tu proyecto social consiste en: dar visibilidad y acompañar en su lucha a los usuarios de Aspace Navarra, asociación dedicada a la atención de personas con parálisis cerebral. Con los años, han creado un proyecto llamado “ciudadanía activa”, compuesto por diferentes grupos de actividades dirigidas a generar espacios de diálogo libre, donde cada persona pueda expresarse individualmente por una mejoría colectiva. Dedican sesiones de debate para hablar de la participación y autodeterminación, de sus derechos, de su sexualidad y afectividad y de las sugerencias de mejoras sobre accesibilidad a establecimientos. Además, dan charlas de concienciación y sensibilización en colegios, institutos y centros socio sanitarios. Han creado también un pequeño proyecto estratégico interno llamado “Saber con buen Sabor”, para ayudarles con las dificultades en el manejo de la cocina. Otra de las actividades está dirigida a la población infantil. Han creado un cuento “Érase una vez un regalo” que pretende concienciar a los niños con parálisis cerebral de cuáles son sus derechos y de cómo reclamarlos si los sienten vulnerados, y por otro lado que todos los niños, conozcan que cualquier niño tenga o no discapacidad tiene sus derechos. Una de sus constantes reclamaciones tiene que ver con sus dificultades para encontrar ropa que les permita seguir teniendo autonomía. Por eso, el día 28 de mayo desfilaré con ellos, como forma de incluirles en el mundo de la moda y de reivindicar lo complicado que les resulta encontrar ropa adecuada.

Defínete en tres palabras: Me defino como una mujer comprometida con cada proyecto, meta o ilusión que tengo, segura y con luz. La luz para mí es equilibrio, armonía y paz.