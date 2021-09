Ángela Ropero (27 años).

Estudios: traducción e Interpretación (Inglés y Francés); 9 años de piano en el Conservatorio Profesional; 2 años de canto lírico y 2 de técnica de canto; Curso intensivo de Diseño de Moda; Máster MBA Dirección de Empresas especializado en moda (cursando actualmente).

Hobbies: «La música lo es todo para mí, soy cantante, compositora y pianista. Hace un año descubrí la ilustración que me cambió la manera de ver la vida y me da paz, se detiene el tiempo cada vez que dibujo. El deporte se ha convertido en un hobby esencial para mí, también me libera de todas las cargas que pueda tener y me hace ser feliz», nos cuenta.