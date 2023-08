Miriam Sánchez, en coma inducido tras ingresar en un centro de salud mental

Miriam Sánchez ha sido ingresada con carácter urgente en un centro hospitalizado en salud mental. Ha sido la expareja de la televisiva, Pipi Estrada, quien ha hecho público que está en coma inducido. El periodista también ha avanzado que está muy preocupado por la hija que tienen en común.

Alejada desde hace tiempo del foco mediático, el estado de salud de Miriam Sánchez se ha complicado, tal y como se ha revelado en 'Fiesta'. La televisiva se encuentra en coma inducido en un centro hospitalizado en salud mental. Ha sido su expareja, Pipi Estrada, quien ha avanzado cuál es el diagnóstico de la madre de su hija. "Me enteré anoche que había sido ingresada en la mañana de ayer. Le han provocado un coma inducido para tener pruebas neurológicas", explica. El periodista se ha mostrado muy preocupado por su hija, que tiene 16 años, y que estuvo un día antes con la que fuera consejera del amor de 'Mujeres y hombres y viceversa'. El colaborador de televisión también ha revelado que el ingreso fue voluntario después de verse rendida".

A pesar de que llevaban mucho tiempo sin tener relación, Pipi Estrada le ha deseado una pronta recuperación y no ha dudado en deshacerse en elogios sobre ella. "Estaremos para darle la fuerza suficiente a mi hija. Que pueda salir adelante, es una gran madre, una gran persona y se merece todo lo mejor", expresa.

Un día antes de su ingreso estuvo con su hija

Por otro lado, Pipi Estrada también ha comentado que Miriam Sánchez estuvo con su hija un día antes del ingreso. Reconoce que la joven de 16 años la llamó para volverse a casa después de no saber qué le pasaba a su progenitora. "Estuvieron cenando juntas. Mi hija cenó con ella el día anterior y me llamó. Me dijo: 'Papi, no sé qué le pasa a mi madre, me dice cosas raras'. Le dije que tuviera paciencia. Mi hija me dijo que no podía más y se vino a casa y la dejó ahí. Al día siguiente, de forma voluntaria ingresa", comenta el periodista.

Como decíamos anteriormente, Miriam Sánchez permanecía desde hace algún tiempo alejada de la televisión y del foco mediático. Fue el pasado mes de noviembre cuando conocimos que había sido detenida tras protagonizar un fuerte altercado en un lugar de ocio nocturno en el centro de Madrid. En concreto, unos agentes de policía intentaron convencerla para que abandonase una discoteca y la televisiva acabó mordiendo a uno de ellos.

1 de 3 Miriam Sánchez ha sido ingresada de carácter urgente en un centro hospitalizado de salud mental 2 de 3 Pipi Estrada ha revelado que está en coma inducido 3 de 3 Un día antes de su ingreso, Miriam Sánchez estuvo cenando con su hija de 16 años