Miriam Saavedra y María Jesús Ruiz: dos divas, dos ex y algo en común

Dios las cría y ellas se juntan. Miriam Saavedra y María Jesús Ruiz tienen algo en común más allá de un carácter ciclónico, explosivo y de una suma facilidad para derramar litros de lágrimas en los platós de televisión. Se trata de las palabras que utilizan cuando se refieren a sus exparejas, Carlos Lozano y José María Gil Silgado, respectivamente. Ninguna de las dos ha superado del todo su romance y a día de hoy siguen cayendo en tentaciones que quizás no deberían.

Las dos sostienen un discurso basado en la “vergüenza” que les da reencontrarse con su pasado sentimental más doloroso y precisamente es eso lo que hace que les cueste reconocerlo públicamente. Sucedió primero con la ex Miss España y ahora con la flamante ganadora de GH VIP 6. ¿Por qué?

Miriam Saavedra lo tiene bastante claro: sigue colada por los huesos de Carlos Lozano. Y todo pese a la bronca monumental que le montó este pasado jueves con su incendiaria llamada a ‘Sálvame’:“He estado con él, he tenido mi caída porque todavía lastimosamente le sigo queriendo. Pero eso no quita que ese sinvergüenza me esté haciendo tanto daño, me esté destruyendo y me quite de ser feliz. No voy a volver con él y va a llorar lágrimas de sangre. Estoy cansada de este señor, es una pesadilla”, desvelaba entre lágrimas la ‘reina Inca’.

Mientras tanto, María Jesús Ruiz explicó así su encuentro furtivo con Gil Silgado en Lisboa: “Yo cuando vine quise defender lo indefendible y qué pasa, que efectivamente yo no he alardeado de esto porque de verdad quiero que pase y hacer el menor daño sobre todo a mi hija que es muy lista y lo entiende todo. Lo he ganado y le han condenado a él a 9 meses de cárcel y 3000 euros que me debe dar y trabajos sociales”.

“El ha recurrido al Supremo. Hasta que el juez diga su decisión eso queda en suspenso. Yo tengo una orden de alejamiento. Es verdad que no tenía que haberme ido con él a Lisboa pero para mí era vital”. De hecho, la andaluza se rompe al hablar de él: “No puedo negar que es el hombre que más me ha marcado y al que más he querido con diferencia”.

Lo que también tienen en común es que parece que pese a los acercamientos ninguna va a retomar la relación con sus ex. Miriam Saavedra lo tiene claro: “Me arrepiento de haberte dado una oportunidad porque no te la mereces. Volví a creer porque no soy rencorosa pero ya se acabó, hay que tener amor propia y este señor no se merece ni la punta de mi tacón, ni una sola lágrima mía”.

