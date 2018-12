La madre de Miriam Saavedra carga contra Mónica Hoyos

El pasado jueves, Miriam Saavedra se convertía en la flamante ganadora de la última edición de GH VIP. El paso de la peruana por la casa de Guadalix ha sido cuestionado en multitud de ocasiones, pero finalmente se ha llevado el maletín con los 100.000 euros de premio. Una noche en la que vivió una auténtica montaña rusa de emociones recordando algunos de sus momentos más destacados en el reality.

Haydée, sobre su hija: “La justa ganadora”

La madre de Miriam, Haydée, ha querido mostrar su opinión sobre el concurso y lo ha hecho para el programa Sálvame. Califica a su hija como “la justa ganadora” de esta última edición.

Enfadada con la actitud de Mónica Hoyos

No quiso pasar por alto la no asistencia de Mónica Hoyos en la final y asegura que esta sintió “vergüenza por todo lo que ha hecho”.

“Hay que saber ganar”

Añadía que a su modo de ver había realizado un mal concurso y que tenía que haber sido ella misma y “no inventarse mentiras”. “Hay que saber ganar y hay que saber perder”, sentenciaba.

Defiende a su hija por encima de todo

Sobre Carlos Lozano, uno de los temas más comentados de esta última edición, Haydée ha querido dejar claro que su hija no “se ha metido en ningún matrimonio” señalando que el presentador no mantenía ninguna relación cuando llegó a Perú. “Mi hija no ha roto ninguna relación”, añadía.

Ayuda psicológica

A pesar de que finalmente su hija se ha proclamado como vencedora, para su madre no ha sido fácil verla en televisión. Y es que esta necesitó la ayuda de profesionales para sobrellevar el trato que Miriam recibía por parte de sus compañeros. “No podía soportar las faltas de respeto que estaba sufriendo mi hija”, ha dicho. Asimismo confirma que ha acudido a un psicólogo para hacer frente a esta situación.

Sangre latina y efusiva

Para aquellos que aseguran que Miriam ha hecho teatro durante esta última edición, Haydée se mostró tajante: “Tenemos sangre latina y somos personas muy efusivas”.

