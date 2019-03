Miriam Saavedra aclara todo sobre su supuesto encuentro con Carlos Lozano

Miriam Saavedra ha vuelto a su canal de Mtmad para aclarar una polémica en la que se ha visto envuelta. Y es que se ha hablado en los últimos días que podría haber vuelto con Carlos Lozano después de que fueran vistos paseando por un centro comercial y con una actitud cariñosa.

Pues bien, la ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ ha querido usar su canal para aclarar este polémica. “Hay un infiltrado que ha dicho que yo he vuelto con Carlos Lozano”, ha comenzado explicando en el vídeo. Y no duda en mandar un mensaje a esta persona que ha filtrado esta información que según ella, es falsa.

“Esto va dirigido para el infiltrado, que se tomó el tiempo de llamar a un programa de televisión para contar esto, y yo digo ¿dónde están las fotos?”, pregunta rotunda.

“La gente chismosa, mentirosa, me producen lo mismo que las ratas, más que miedo me producen asco. Que seas muy feliz”, ataca al infiltrado. A continuación, ha querido desmentir esta noticia: “Es falso, no es verdad. No ha habido ningún centro comercial. Que mi relación se terminó, es un hecho y todo el mundo lo sabe”. “Se terminó de una manera que no me gusta, pero se terminó”, concluye.