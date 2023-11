Miren Ibarguren y Alberto Caballero se casan en secreto

La actriz Miren Ibarguren y el director de la serie 'La que se avecina' Alberto Caballero se acaban de casar por lo civil. Y han decidido dar el paso tras 11 años de relación en una celebración que han llevado a cabo de una forma muy íntima, según han comentado personas cercanas al entorno de la pareja.

Enlace en la más estricta intimidad

"Solo han querido estar rodeados de sus seres más queridos", han explicado en el programa 'Socialité'. Al parecer, algunos de los compañeros de la popular serie de Telecinco han acudido a la ceremonia. Un testigo ha señalado que Miren Ibarguren estaba guapísima. Ha llevado puesto un "traje de chaqueta blanco y una camiseta básica blanca". Entre los famosos que asistieron estaban, entre otros, Loles León y Alex de la Croix. La celebración ha sido en un restaurante vasco a las afueras de Madrid. El local cerró uno de sus salones para la pareja, donde disfrutaron un magnífico menú del chef Íñigo Pérez.

Cuando han contactado con Alberto Caballero, el director solo ha tenido palabras de agradecimiento. Ha comentado que acaba de empezar un nuevo capítulo en su vida llena de nuevos restos al lado de su gran amor, Miren Ibarguren. En las redes sociales no se han publicado imágenes del evento y esto ha sido así por decisión expresa de los novios. "Se lo han pedido a sus invitados. No quieren que nadie sepa que pasaron por el altar y eso que su relación no es ningún secreto, ya que llevan 10 años juntos y tienen un hijo en común".

La pareja tiene un hijo en común que se llama Rocco

La pareja no para de tener buenas noticias tanto personales como profesionales. Hace un año fueron padres y 'La que se avecina' está arrasando en la plataforma Amazon Prime, que ha apostado muy fuerte por el proyecto con la reciente compra de la 14 temporada que ya pueden disfrutar sus suscriptores. Pero además, la serie tiene asegurado su futuro al menos hasta la temporada 15, que llegará en 2025.

Por lo que respecta a la parte personal, fue en julio de 2022 cuando la pareja vio nacer a su primer hijo, Rocco. La actriz compartió el momento con una imagen muy tierna de los pies del bebé a la que añadió el siguiente mensaje: "Bienvenido al mundo, mi vida. La que te espera", escribió. Era un aviso del ajetreo que le esperaba con unos padres que no paran quietos y que siempre tienen mil proyectos en mente. Mucho sentido del humor tampoco les falta.