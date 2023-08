Mireia Canalda y Felipe López, ¿separados?

Mireia Canalda y Felipe López están en crisis y, cada vez, hay más rumores que apuntan a una posible ruptura de la pareja. Tras casi once años de matrimonio, ambos se ha dejado ver mucho en público como una pareja sólida y feliz. De hecho, nunca hasta hoy han dado señales de crisis y tienen dos hijos en común, Inés y Nuno.

Más separados que nunca

Fotografías de vacaciones, fiestas y momentos espontáneos inundaban sus redes sociales, creando una imagen de familia idílica y unida. Sin embargo, este verano ha venido acompañado de un notable cambio. La usual efusión de imágenes en familia ha disminuido, y sus más fieles seguidores han notado la ausencia de interacción entre ellos en las redes. La alarma ha saltado al ver que llevan mucho tiempo sin aparecer juntos. En el perfil de Instagram de Mireia, no aparece en una foto con su marido desde el pasado 30 de mayo.

Otro dato significativo. Mireia Canalda celebró su cumpleaños el pasado 18 de julio y, sorprendentemente, Felipe no figuraba en ninguna de las imágenes. En su Instagram dijo lo siguiente: "Siempre me ha gustado celebrar el aniversario aunque tengo que reconocer que el año pasado llegando a la cuarentena, tuve un poco de crisis existencial. Sentía que a partir de ahora nada iba a mejor. El físico cada vez me acompañaría menos en mis aventuras alocadas. Mis hijos nunca volverían a ser pequeñitos.

Lo que veo en el espejo cada vez se alejaría más de la exigencia física que siempre he tenido". Ni una palabra dedicada a su matrimonio.

"Hacías una pareja bonita con Mireia"

Si a lo anterior, sumamos que Mireia Canalda ha compartido, con sus seguidores, frases profundas y reflexivas desde Portugal, los rumores no han hecho más que crecer día tras día. Por su parte, López ha decidido pasar sus vacaciones en Galicia, tierra que le vio nacer. En su perfil de las redes sociales, todavía es más flagrante el hecho de que no aparece con su mujer desde finales de 2022. De hecho un seguidor suyo le ha dicho "Hacías una pareja bonita con Mireia. Ánimos!" y Felipe no ha respondido. El comentario data del pasado 14 de agosto.

Mireia Canalda está en un punto de inflexión en su vida tanto personal como profesional. Y sus hijos son los protagonistas de muchas de las imágenes que cuelga en sus redes sociales. El futuro dirá si realmente Mireia y Felipe están tan alejados como parece, llegando, esta distancia, a convertirse en algo insalvable.