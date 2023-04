Miquel Valls: "Quiero tener hijos y creo que seré un buen padre"

La vida le cambió por completo cuando recibió, hace nueve años, una llamada para trabajar en ‘El Programa de Ana Rosa’. Desde entonces, Miquel Valls (38), se ha labrado una de las carreras más sólidas de la pequeña pantalla, llegando a convertirse en presentador sustituto de dos de los programas más vistos de televisión: ‘Ya es Mediodía’ y ‘Cuatro al Día’. De origen catalán, el periodista se ha sentado con SEMANA para descubrir quién se esconde detrás de uno de nuestros reporteros más queridos y es que, aunque triunfa en lo profesional, nuestro protagonista se encuentra viviendo un momento delicado debido a la enfermedad de su padre.

De hecho, no ha sido fácil concertar la entrevista. En estos momentos la prioridad es la salud de su padre y así lo hemos entendido. Con cierto cansancio, pero optimista, se sienta con nosotros para contarnos que no va a soltar la mano de su padre. Además, nos confiesa sus deseos de ser padre, cómo vive este importante momento de su carrera y posa para nuestras cámaras con un desparpajo digno de un modelo. Porque sí, el catalán también hizo sus pinitos como modelo. Un periodista 360, que nos descubre su lado más vulnerable.

¿Cuánto tiempo llevas instalado en Madrid?

Siempre he tenido campamento en Madrid. He ido y he venido muchas veces. Te puedo decir que he cambiado de piso tres veces en los últimos años, pero he vuelto definitivamente en julio del 2022 para presentar ‘Ya es mediodía’.

¿Vives de alquiler o de hipoteca?

Vivo de alquiler. Mi padre siempre me dice que a estas alturas ya tendría un par de propiedades pagadas (se ríe).

¿Dónde te comprarías una casa? ¿En Madrid o Barcelona?

Si pudiera una en Madrid y otra en Barcelona. Te lo digo totalmente en serio. ¿Por qué tengo que escoger si puedo disfrutar de las dos ciudades? Ambas me gustan mucho.

¿Eres de estar mucho en casa o eres de las que prefieren tirarse a las calles?

Nunca he sido muy de calle porque durante años pasé más tiempo recorriendo las calles de España que en mi casa (se ríe). Yo me considero una persona muy casera y familiar.

¿Cuál es la parte que más disfrutas de la casa?

La cocina. Me relaja y la disfruto mucho. Me defiendo bastante bien en ella y quizás es la parte que más disfruto del hogar. ¿Cómo es Miquel fuera de la televisión? Igual al que ves por pantalla. Tengo mi parte seria y racional que combino mucho con el sentido del humor. Me considero un tipo que confía bastante en la gente y que soy muy divertido ¡Ya lo has comprobado!

Tienes un vínculo muy especial con tu familia. ¿Cómo llevan ellos los éxitos que estás cosechando aquí a nivel nacional?

Verás, yo soy hijo único. Mi madre es peluquera y mi padre arquitecto. Viven en un pueblo pequeño de Tarragona y están acostumbrados a todo tipo de comentarios. Lo llevan con normalidad desde hace años. Imagino que estarán orgullosos.

Antes nos has hablado de tu padre. Somos conscientes que se encuentra un poco delicado de salud y que, por su privacidad, no quieres entrar en detalles, pero ¿cómo se encuentra?

Mi padre está luchando, como miles de españoles, para poder ganar una batalla complicada y fea. Su vida y la nuestra cambió en junio del año pasado. Por suerte ha podido completar el tratamiento y las dos operaciones previstas. La última hace pocos días… Es un proceso largo y duro que me quita muchas noches de sueño, pero por suerte todo va bien.

Te confiesas una persona familiar y en alguna que otra entrevista he leído que lo único capaz de hacer cambiar tus prioridades sería si algún día fueras padre ¿Es uno de tus deseos?

Quiero ser padre y creo que seré un buen padre. Además, no me gustaría que fuera hijo único como yo... Pero primero deja que cumpla los 40 y pueda terminar de disfrutar de esta etapa sin tener más obligaciones de las marcadas. ¿Qué circunstancias tendrían que darse para que dieras el paso? Sentir el momento y tener una vida más ordenada. Es más, no me importaría ser padre soltero o compartir el deseo en pareja.

¿Estás a favor de la gestación subrogada?

Muy a favor. Creo que España va tarde. Siempre que haya una buena regulación y no se incurra en delitos por ambas partes, bienvenido sea todo. Todavía queda mucho camino por avanzar en el concepto o modelo familiar. Un hijo deseado será un hijo feliz siempre.

Lo que si me ha chivado un pajarito es que vas a ampliar la familia con una bolita de cuatro patas…

En un mes llega Lolo a Madrid. Es el hijo de Simón y Lola, los perros de mi amiga Mayka Navarro (compañera de ‘El programa de Ana Rosa’). Estoy muy ilusionado. Es una preciosidad (se le ilumina la cara).

Eres muy discreto con tu vida sentimental cuando ves noticias tuyas relacionas con este tema, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza?

Hay veces que me entra la risa de todo lo que llegan a escribir y no es ni cierto. He leído cosas que no tienen ni base ni fundamento alguno. En ocasiones llego a preguntarme: ¿Qué interés tiene publicar unas fotos mías paseando por la calle con medio culo fuera? Pues ningún interés.

Tu vida cambia cuando recibes la llamada de ‘El Programa de Ana Rosa’ y en menos de 48 horas abandonas tu ciudad natal para venirte a Madrid. ¿Cómo te ha cambiado la vida desde entonces?

Me han pasado tantas cosas en los últimos años... Volví a Madrid para trabajar dos meses al lado de Ana (Rosa) por una baja y se han convertido en nueve años. Y ahí sigo. He crecido a nivel personal y también a nivel profesional. He vivido y trabajado mucho, pero te aseguro que sigo siendo el mismo que el que llegó el primer día. Ana Rosa me acogió como si fuera uno más de su familia.

¿Cómo es ella en las distancias cortas? ¿Qué puedo decir?

Es la persona más normal del mundo. Conmigo es cariñosa, cercana, cómplice y pícara. Nos miramos. Callamos. Y ya está todo dicho. Ahora la veo menos, pero seguimos conectados. Aunque tienes experiencia como presentador (8Maníacs) fue el pasado verano cuando te pusiste al frente de Ya es mediodía como sustituto.

¿Cómo recibiste la noticia y qué tal la experiencia?

Estaba planeando un viaje y de repente me llamó Xelo Montesinos (CEO de la productora de Ana Rosa) y me propuso presentar el programa. Yo estaba en Barcelona. Hice la maleta y me fui a Madrid. Es una experiencia gratificante y funcionó muy bien. Me gusta combinar la actualidad y la parte del corazón. Me lo paso bomba y los colaboradores lo sufren.

¿Has sentido a lo largo de tu carrera celos o envidias?

Yo soy un currante. He trabajado siempre tanto que he evitado entrar en conflictos. Nunca he discutido con un compañero y los tratos de la misma forma que me gusta que me traten a mí. Si han existido envidias no he sido consciente. Las he pasado de largo.

¿Se pueden hacer amigos en esta profesión?

Claro que sí. Gran parte de mis mejores amigos trabajan en la comunicación.