Minerva Piquero revela las secuelas de su hipotiroidismo: "Tuve depresión"

¡Y eso que no existían las redes sociales, ni internet! Gracias a Dios... Recuerdo que a los señores que dirigían en aquel entonces la Agencia Nacional de Meteorología yo no les gustaba mucho porque la forma de contar las cosas las aligeré y las simplifiqué un poco. No lo hice por hacerme la chula, lo hice porque me costaba mucho aprenderme lo que ellos mandaban.

¿Eres de las que miras al pasado con nostalgia?

Yo me acuerdo de que no podía salir a la calle sin que todo el mundo me pidiera autógrafos. Pero en aquel mo-mento mi única preocupa-ción era que los programas saliesen bien. Yo no fui cons-ciente. Fue una época de mi vida que guardo con cariño.