Aunque en España es habitual que los invitados a las bodas entreguen un obsequio, muchas veces en forma de ayuda monetaria a los novios, Luis Miguel ha optado por una idea completamente diferente. El artista está emocionado, ilusionado y con muchísimas ganas de ver a su hija Michelle Salas contrayendo matrimonio con Danilo Díaz, un archimillonario con quien, por cierto, se lleva ella 14 años. La influencer y su futuro marido han organizado una boda de alto postín en la Toscana (Italia), donde acudirán numerosos rostros, entre otros, Paloma Cuevas, quien será testigo junto al Sol de México de este enlace que tendrá una duración total de tres días. Preboda, boda y brunch es solo parte del calendario que Danilo y la hija de Luis Miguel han medido al milímetro, pero ¿qué se regala en una boda al alcance de tan pocos bolsillos? El padre de la novia lo tiene claro.

Luis Miguel ha comprado alta joyería a su hija Michelle Salas por su boda con Danilo Díaz

Pocos, muy pocos saben cuál es su verdadero patrimonio de Luis Miguel. Revistas especializadas como 'Celebrity Net Worth' contaban este año que podría tener un total de 180 millones de dólares, cifra que deja ver lo holgada que es su economía. Quizás por ello se puede permitir las joyas que el mexicano ha comprado para su hija Michelle Salas. Según dicen muchas voces ha comprado tres piezas de alta joyería en la prestigiosa tienda italiana Buccellati con sede en Milán, joyas que ella recibirá antes del enlace y que, a buen seguro, encantaría también a Paloma Cuevas, una enamorada de las joyas y en general el mundo de la moda.

De momento, lo que ha trascendido es que se debe, entre otras cosas, a un juego de aretes nada sencillo. Pero no es lo único. Además de estos aretes con diamantes y zafiros, Luis Miguel también habría pagado por unos pendientes de oro y diamantes y unos gemelos de oro y diamantes. Regalos muy ostentosos que solo se puede permitir gente de alto poder adquisitivo y que reflejan que Michelle Salas en su "niña bonita". Aunque la reconoció cuando ella tenía 18 años de forma oficial, pronto recuperación su relación, tratando de afianzar todo lo que se habían perdido hasta la fecha. Ahora este detalle muestra el cariño que siente hacia ella, que quiere sorprenderla y que, además, no tiene reparo en gastarse más o menos en este sentido.

A pesar de que mucho se especuló acerca de la ausencia de Luis Miguel en la boda de su hija por cuestiones laborales, finalmente se ha confirmado su asistencia. El artista ha pospuesto su concierto del 15 de octubre en Florida por "conflictos logísticos", siendo esa fecha justo la que coincide con el fin de semana más importante de su hija hasta la fecha. ¿Casualidad o no?

Michelle Salas y su padre han resuelto todas o casi todas su diferencias, de hecho, quien aprovechar al máximo estos días que marcarán un antes y un después en la vida de la mexicana. Una boda en la que hay fijadas ciertas normas como, por ejemplo, no utilizar el teléfono móvil y lucir un dress code muy determinado. Aunque Paloma Cuevas todavía no ha dado pistas de su look, nadie duda que apostará por un diseño de Rosa Clará, para cuya firma trabaja desde hace tiempo.

Michelle Salas y Danilo Díaz anunciaron el pasado 7 de mayo que se habían comprometido. Dos fotos en blanco y negro donde ella lucía un llamativo solitario en una de sus manos, un beso y una romántica frase evidenciaron que, sin duda, se encontraban en su mejor momento.