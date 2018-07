Mila Ximénez y el diseñador de sus joyas, en pie de guerra

Mila Ximénez no está pasado por su mejor racha. Tras tener que enfrentarse a la estafadora de famosos, Mónica Gil Manzano, que intentó hacerse oro a costa de ella y de otros famosos, la periodista ha revivido el mal trago de pelearse con otra persona en quien confiaba, Gustavo Marinaro, el diseñador con quien lanzó su colección de joyas. La que parecía formar una pareja de diez en el plano laboral ha puesto punto final a su relación.

La de ‘Sálvame’ ha decidido cortar todos los lazos que le unían a Marinaro, tanto personales como profesionales, lo que explicaría los enigmáticos mensajes que ha escrito en las redes durante los últimos días como, por ejemplo, “solo deseo no volver a encontrarme nunca más con vosotros. Que la vida os lleve con las indicaciones del mapa que habéis elegido en vuestra ruta”.

Por el momento, ninguno de los dos ha contado qué les ha pasado para llegar a este punto, pero, sea lo que sea ha tenido que ser grabe pues, según asegura el diseñador al digital “las joyas fueron desmontadas y, por supuesto, no serán vendidas”.

La primera pista sobre que había algo extraño la daba Mila el pasado lunes cuando subía a Instagram una publicación en la que aparecía un fotomontaje de Mónica y Gustavo con el mensaje: “Solo deseo no volver a encontrarme nunca más con vosotros. Que la vida os lleve con las indicaciones del mapa que habéis elegido en vuestra ruta”. Aunque poco después se arrepentía y borraba el post para colgar otros menos explícitos como “A ambos os di lo que tenía. Sin vosotros, tengo más. El océano de la honestidad sin límites”; “mi recuerdo te dolerá cuando entiendas el significado de la palabra valorar” o “este es mi escenario. El vuestro ni lo sé ni me importa. Pero esta luz me la he ganado a golpes de trabajo y honestidad”.