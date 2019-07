4 Así explica Mila lo que se ha retocado

“Me han recogido la cara, me han quitado la piel que sobraba de los ojos, me han subido los labios y me han hecho todo el cuello nuevo”, confesaba Mila Ximénez a sus compañeros de ‘Sálvame’ cuando regresaba de un retiro tras pasar por quirófano. Su nuevo rostro era presentado en sociedad en el plató y ella relató al detalle qué se había hecho.