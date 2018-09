Mila Ximénez fue una de las colaboradoras en el plató de ‘Sálvame’ este martes, así como María Patiño. Desde siempre, ambas han estado muy unidas a Belén Esteban, con la que siempre han contado, ya sea para bien como para mal. Sin embargo, el anuncio de la boda de la ‘princesa del pueblo’ ha enfadado mucho a Mila Ximénez, que no se ha enterado por su gran amiga.

Y es que Mila Ximénez no pudo ocultar su malestar al enterarse de la boda de su gran amiga a través de los medios de comunicación. La colaboradora de ‘Sálvame’ se enteró en el plató de las intenciones de su amiga de anunciar la fecha de su inminente enlace. Un hecho que no le ha sentado especialmente bien y que se toma como una ofensa a su fidelidad, dado que asegura que ella ha demostrado en incontables ocasiones que ha sabido callarse cuando la ocasión lo requería por su bien.

Mila Ximénez no ha tenido reparos en asegurar que “hasta ahora no la hemos fallado y no hemos filtrado nada sobre su vida”. Recuerda mosqueada los meses en los que ha sido confesora de los problemas de Belén Esteban con Toño Sanchís. Dice que en esos momentos le contaba todo y que nunca ha traicionado su confianza. ¿Por qué ahora no es igual?

A pesar del enfado, parece que a Mila Ximénez se le ha pasado ya. Y es que Belén Esteban no dudó en avisar a sus compañeros de trabajo para tomarse algo con ellos a la salida del Mediaset. Y Mila Ximénez no dudó en apuntarse, demostrando que está junto a ella a pesar de que esto lo haya considerado como un “feo”.

