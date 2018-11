Mila Ximénez, preocupada por el estado de salud de Terelu

14 Mila Ximénez asistió al Museo Chicote y allí hablo de Terelu

Mila Ximénez, que se estrenó como imagen de las clínicas Láser Fusión, habló sobre su preocupación por Terelu Campos: “Estoy preocupada, no te voy a mentir. Ayer hablé con Teresa y sabemos que va a salir bien. Ha sido una cosa muy lenta y que ella no se esperaba. De hecho, está en un periodo de tristeza y desesperación porque la cosa no marcha. Creo que, con lo último que le han hecho, vamos a descansar. Eso espero. Tampoco quiero mentir, la cosa va lenta”, contestó a ‘Diez Minutos’.