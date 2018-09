8 El reproche de Mila a Belén Esteban

Mila Ximénez no ha tenido reparos en asegurar que “hasta ahora no la hemos fallado y no hemos filtrado nada sobre su vida”. Recuerda mosqueada los meses en los que ha sido confesora de los problemas de Belén Esteban con Toño Sanchís. Dice que en esos momentos le contaba todo y que nunca ha traicionado su confianza. ¿Por qué ahora no es igual?