Mila Ximénez ha vuelto a la esfera pública con la fuerza y el tesón que le caracterizan. El pasado miércoles, la colaboradora de ‘Sálvame’ fue protagonista de una entrevista donde trazó las líneas de su actual relación con Belén Esteban. Una amistad que se encuentra tambaleando y que parece ser el comienzo de una guerra entre las dos mujeres que durante mucho tiempo fueron grandes amigas.

Durante estas líneas, la colaboradora estalla contra Belén Esteban por haber pedido su expulsión: “Es alucinante que Belén Esteban haya pedido mi expulsión varias veces. Se me parte el corazón y me deja muerta. Creo que es un odio concentrado que nunca antes había sacado conmigo. Si Belén me odia no sé por qué fuerza ser mi amiga”.

Pero ¿dónde se encuentra el comienzo de este conflicto? ¿Por qué las dos colaboradoras han llegado a este punto? Mila Ximénez parece tener la respuesta: “Yo fui crítica con ella durante su edición, pero jamás pedí que la echaran. Es cierto que le di, pero yo tenía motivos. Ella ahora se ha vengado. Felicidades. Era algo que tenía dentro, se habrá quedado a gusto. Si Belén ha querido cobrarse mis críticas a su concurso después de tantos años, que se lo mire un poco”.

Los motivos del enfrentamiento entre Mila Ximénez y Belén Esteban

En el año 2015, Belén Esteban participaba en la tercera edición de ‘GH VIP’, donde finalmente se coronó como flamante ganadora. Sin embargo, su actitud dentro de la casa fue cuestionada por muchos -incluido Mila Ximénez, Jorge Javier Vázquez o el propio programa Cazamariposas quien la convirtió en la mala del programa con el hashtag #Labrujadelpueblo. Sin embargo, tras su salida, la amistad con Mila volvió a ser la misma.

Durante los 103 días que Mila ha permanecido dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, han sido muchos los que no han comprendido los múltiples bajones que le han dado a la periodista, así como sus intentos continuos de abandono. Tanto es así que Belén Esteban se convirtió en su peor detractor, algo que Mila no comprende. “Si Belén ha decidido que yo no tenía que ser la ganadora y que mi concurso fue una mierda no tengo nada que hacer”, ha señalado.

Un día después de que Mila Ximénez saliera del concurso y con las críticas de Belén sobre la espalda, ambas se encontraban en las instalaciones de Mediaset. Tal y como desveló la de Paracuellos este miércoles en ‘Sálvame’, Mila le perdonó en ese momento todo lo que había dicho de ella: “Le dije, Mila, no sé si me querrás saludar y ella me dijo: ‘Belén, esto es un concurso y aquí no ha pasado nada’”.

¿Qué ha ocurrido para que ahora Mila Ximénez cambie de actitud? ¿Por qué se ha mostrado tan beligerante con su compañera? Desde el programa vespertino apunta a que Mila ha sido envenenada por alguien y las redes sociales dan un nombre: Belén Ro.