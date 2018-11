Mila Ximénez sufre una accidente en directo tras una tensa discusión

El último programa de ‘Sálvame‘ ha dejado más de un momentazo en pleno directo. Y es que Mila Ximénez ha sufrido un accidente en el plató del programa después de una tensa discusión con Javier Tudela. Y es que el hijo de Makoke ha hecho unas declaraciones que no han gustado nada a la colaboradora: “Mila Ximénez no le llega a mi madre ni a la suela del zapato. No tiene la educación, ni los valores, ni mucho menos la belleza que tiene mi madre”, han sido las palabras del joven.

