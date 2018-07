Miki Nadal es uno de los colaboradores más fieles de ‘Zapeando’, junto a Cristina Pedroche, que se ha convertido ya en una gran amiga. De ella ha podido copiar las ansias de llevar una vida más saludable: incluir el deporte en su rutina y la buena alimentación. El colaborador ha contado, además, con la ayuda de un centro de entrenamiento personal, fisioterapia y nutrición.

El colaborador de ‘Zapeando’ se unió al reto de llevar una vida más saludable y adelgazar el pasado 19 de marzo, y no ha dudado en publicar los cambios que ha sufrido su cuerpo (para bien) en tan solo cuatro meses: “Como os prometí, aquí tenéis la foto del antes y el después de estos 3 meses de entrenamientos que comenzaron en marzo. Esto solo es el comienzo. Como resultado final no es ni medio bueno pero como comienzo no está nada mal…”, ha escrito emocionado junto a la imagen del cambio.

“(…) No solo han conseguido que no me de pereza hacer deporte si no que voy motivadísimo y además han conseguido cambiar mis hábitos alimenticios y mis rutinas de ejercicio. Aquí todo es personalizado, los ejercicios, la alimentación, los horarios. La sala de entrenamiento es individual, los vestuarios son individuales, el trato es fabuloso. Esto no acaba aquí. Después de las vacaciones seguiré progresando. El bicho de la salud ya me ha picado… Estoy más sano, más ágil, más delgado, más fuerte y más feliz. GRACIAS”, concluía orgulloso.