Miki Mejías, novio de Zayra Gutiérrez, habla del primer hijo de la pareja

Zayra Gutiérrez y su pareja, Miki Mejías, se convertían en padres este domingo 16 de abril de su primer hijo, Hugo. Ambos se encuentran en perfecto estado y no pueden estar más felices por la llegada al mundo del pequeño. La hija de Guti y Arantxa de Benito mostraba en sus redes sociales cómo se encuentra durante su estancia en el hospital hasta su plena recuperación. Era el padre del recién nacido el que atendía, en su lugar, a la prensa en su llegada a la casa. Daba así, como puedes ver en el vídeo que te traemos a continuación, sus primeras palabras a los medios.

Vídeo: Europa Press

"Estuve dentro del parto, con muchos nervios y vivimos un momento muy emocionante", reconocía sobre la llegada de Hugo. El pequeño está muy sano, "se le han hecho pruebas y todo muy bien" y, por ello, están muy contentos. No han dejado nada al azar, ni el nombre de su hijo, algo que ya tenían hablado. "La mami y yo estuvimos haciendo loterías de nombres que nos gustasen y al final nos pusimos de acuerdo, salió ese nombre y nos encantó", confesaba.

Tanto Zayra Gutiérrez como Miki Mejías afrontan ahora el gran giro de sus vidas, convertirse en padres. Las primeras horas que han pasado junto a él ya se lo está dejando claro. Contaba con una gran sonrisa que "no hemos descansado nada, acabo de salir del hospital por primera vez, he ido a casa de mi padre a ducharme y poco más". Para su pareja solo tiene buenas palabras, la define como "una campeona" y está feliz de que su recuperación esté siendo buena. De hecho, cree que dentro de poco, si todo sigue como hasta ahora, la joven podrá irse a casa junto a su bebé y su pareja para empezar su vida como familia. Con 22 años ha estado muy segura desde el principio de que esta decisión que habían tomado juntos era la correcta y que serían "todos unos padrazos".

Las felicitaciones a Miki Mejías y Zayra Gutiérrez por su primer hijo

Este lunes Miki Mejías le declaraba todo su amor a Zayra Gutiérrez y a su recién nacido Hugo. El nacimiento del pequeño un día antes les ha llenado de felicidad siendo tan jóvenes. "Mis súper campeones. Hoy me ha cambiado la vida, llevaba un tiempo preparándome, pero da igual lo que te cuenten o lo que veas por ahí, es el día más maravilloso de tu vida. No se puede explicar con palabras, lo feliz que me sentí ayer y la unión que sentí contigo. Mirarnos así, vivir este momento contigo, y ver cómo tenemos ya en nuestros brazos al pequeño Hugo ha sido y será mi mejor recuerdo e imborrable ya de por vida", les escribía.

Zayra Gutiérrez, por su parte, le devolvía las bonitas palabras con otras similares. "Es impresionante el padrazo que estás hecho, como me ayudaste desde que ingresamos y, sobre todo, lo bien que lo haces como papá. Gracias por cuidarnos como lo estás haciendo. Te amamos papi", le dedicaba. Las felicitaciones vienen de todas partes. La primeriza abuela Arantxa de Benito, por ejemplo, se lo hacía saber también a través de las redes sociales, además de en el hospital. "Gracias por hacernos el regalo más grande del mundo, una nueva vida en la familia. Es tan grande la ilusión que supera los sueños. Vivir cada instante, el tiempo vuela", les deseaba llena de orgullo y posando con su primer nieto en brazos.