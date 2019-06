Miguel Torres rompe su silencio por primera vez desde que está con Paula Echevarría

Miguel Torres siempre ha preferido mantenerse al margen de la vida pública. A pesar de que es uno de los futbolistas más conocidos del Málaga C.F. y de que es pareja de Paula Echevarría, Miguel llevaba muchos meses en silencio y sin dar declaraciones en los medios de comunicación y mucho menos, en las redes sociales.

Miguel Torres ofrece sus primeras declaraciones desde que está con Paula Echevarría

La última vez que compartió una publicación en Instagram fue el 6 de febrero de 2018. Hemos tenido que esperar un año y cuatro meses para ver a Miguel Torres ofreciendo sus primeras declaraciones desde que está con Paula Echevarría. Lo ha hecho después de ser abucheado en el Estadio de la Rosaleda en Málaga el pasado sábado.

Ha sido un fin de semana muy duro

«A la afición no le puedo pedir nada. Evidentemente a ningún jugador le gusta que le piten o que tenga un recibimiento que no se espera. Yo me siento y me he sentido siempre muy querido en Málaga, y me sigo sintiendo querido. Respeto mucho a mi afición. Me ha dado mucho y me dio mucho el sábado», ha comenzado explicando en rueda de prensa que se ha convocado.

Fue abucheado en el Estadio de la Rosaleda en Málaga

El pasado sábado recibió unos abucheos en su campo, algo que no entiende. A pesar de eso, Miguel Torres ha estado trabajando duro para jugar: «Me considero una persona que evoluciona constantemente, me gustan las críticas y me gusta afrontarlas, evolucionar y madurar. Uno aprende de todos los momentos», declara intentado mostrar su lado más fuerte.

Miguel afronta las críticas para evolucionar

Muchos periodistas le han preguntado los motivos que habrían llevado a los aficionados del Málaga a abuchearle: «Los motivos no te los puedo decir porque yo no me silbo a mí mismo, me gustaría que cada uno explicara sus motivos. Lo que está claro es que cuando la situación está mal, pues cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Yo asumo las mías siempre que haga algo mal o no esté a la altura de las situaciones, pero cada vez que llueve, el paraguas de Miguel Torres no puede recoger toda la lluvia», dice rotundo.

No sabe los motivos de los abucheos

Todo este tiempo en el que no ha pisado el terreno de juego, Miguel Torres no se ha podido defender. Sin embargo, ahora es contundente y asegura que no todo lo que se ha dicho sobre él es verdad: «Cuando no juego, no puedo explicar mis opiniones, pero eso no quiere decir que lo que se dice sea verdad o acepte las cosas que se digan. Me he centrado en trabajar y estoy muy orgulloso del comportamiento que he tenido durante toda la temporada».

Está orgulloso de su trabajo esta temporada

Todo este tiempo ha recibido el apoyo incondicional de su pareja, Paula Echevarría, que ha viajado con asiduidad a Málaga siempre que sus compromisos profesionales se lo han permitido. Ha habido veces que hasta lo ha hecho acompañada de su hija Daniella, con la que el futbolista mantiene una relación estupenda.

Paula, su apoyo incondicional en sus momentos más delicados

«A nivel personal me conoce muy bien mi familia, gente que trabaja diariamente conmigo, y no pierdo el tiempo en tener que justificarme», apuntaba sobre los apoyos que ha recibido.