Miguel Sánchez Encinas se muda a un impresionante chalet tras su separación de Chenoa

Mientras se decide el futuro de la relación de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas él ha tomado la firme decisión de mudarse. El matrimonio se separa tras cuatro años juntos y un año y medio casados por "pertenecer a mundos distintos" y tener profesiones casi en las antípodas. Ella una reconocida cantante y él un importante urólogo en Madrid. No quieren cerrar el capítulo de forma definitiva y dicen que "necesitan tiempo", pero mientras tanto vivirán cada uno en un punto del mapa. Así lo demuestra que él ya se haya trasladado a una nueva casa, cuyo alquiler supera los 3.000 euros mensuales, el mismo dinero que, por cierto, paga Genoveva Casanova por su casa de El Retiro en la capital.

La expareja de Chenoa ahora vive en un chalet de más de 3.000 euros de alquiler al mes

Una imponente vivienda situada en la zona norte de la Comunidad de Madrid que tiene tres plantas. En ella cuenta con espacio de sobra, de hecho, tiene 4 dormitorios, tres baños, garaje, jardín y una piscina, lo que deja ver todas las comodidades que ha elegido para su nuevo hogar. Compuesta por una superficie construida de 400 metros cuadrados y una parcela de 148, el inmueble fue construido en el año 2001, sin que nadie supiera que esos muros acabarían copando titulares. Y es que Miguel Sánchez Encinas se mudó allí hace aproximadamente dos meses, aunque no ha querido hacer demasiada vida con la comunidad de vecinos. Quizás intentando evitar que saliera a la luz su crisis matrimonial, la cual ha terminado en ruptura.

El médico y ahora ex de Chenoa ha optado por alquilar una casa amueblada, lo cual no ha extrañado si tanto él como ella se plantean una tercera oportunidad. Un punto y aparte que cada uno llevará desde puntos diferentes del mapa. Miguel ha apostado por una zona tranquila, ajardinada y que, además, está muy cotizada no solo por la casa, sino por su situación. En el mercado tiene un coste de unos 800.000 euros, pero ¿se llegará a convertir en el hogar de ambos si retoman su relación? Por el momento ella prefiere seguir viviendo en Majadahonda, en concreto, en un luminoso piso que ha decorado a su gusto y en el que se ha seguido fotografiando estos meses.

La artista asegura que todo se ha producido en buenos términos, lo que deja ver que no ha habido enfrentamientos entre ellos. Todo se habría debido a problemas en la convivencia, pero al no haber propiedades en común todo sería mucho más sencillo si quisieran divorciarse. Fue en el verano de 2022 cuando ambos se dieron el 'sí, quiero' en Mallorca, una boda que nadie sabía que tendría este inesperado final.

Su noviazgo comenzó a principios de 2019, una amistad que empezó en una cena en la que ella no quería que le sentaran al lado. "Nos sentaron en la mesa y me lo pusieron en frente, y le dije a mi amiga: 'Ni de coña, lo quiero al lado", explicó Chenoa. Una intuición con la que obviamente se equivocó y tras la que pronto se repitieron numerosas citas entre ellos.

¿Cómo es la casa de Chenoa en Majadahonda?

El apartamento de la extriunfita está decorado con un estilo un tacto ecléctico en el que combina lo moderno, lo original y lo industrial. Una residencia fantástica en la que continúa viviendo y que se desconoce si se convertirá de nuevo en el hogar de la pareja o no. Solo el tiempo lo dirá.