Miguel Sánchez Encinas descubre el motivo de su ruptura con Chenoa

Chenoa está completamente volcada en su trabajo. La flamante presentadora de 'Operación Triunfo' está viviendo un momento muy dulce en lo que a su parcela profesional se refiere. En cuanto a la personal, la noticia de su separación de Miguel Sánchez Encinas pilló a todos por sorpresa. Fue a principios de noviembre cuando SEMANA confirmó que el matrimonio había dejado de convivir en el hogar familiar. Eso a menos de dos años de haberse dado el 'sí, quiero'. Desde entonces, la cantante está en el punto de mira y todos sus movimientos son analizados al milímetro. No se ha referido abiertamente a su ruptura. Algo propio en ella, que siempre ha sido muy recelosa con exponer nada relacionado con su vida privada. Ha sido el médico el que, ahora, ha roto su silencio. Estas son sus primeras palabras que ha aprovechado para confesar que está destrozado.

La ruptura de Chenoa y Miguel Encinas que nadie del entorno de la pareja preveía

Según manifestaron fuentes cercanas a la pareja, Chenoa y su marido decidieron poner fin a su relación por diferentes motivos. El más determinante fue la dificultad en la convivencia. Tras hacerse pública la ruptura, se llegó a hablar, incluso, de terceras personas como una de las razones que acabaron por dinamitar la relación. Pero nada más lejos de la realidad. Al parecer, su incompatibilidad profesional y continuas desavenencias domésticas acabaron por hacer mella en ellos. Hasta el punto de decidir tomar caminos separados. La ex de David Bisbal y el médico se casaron el verano de 2022 en una íntima ceremonia celebrada en Mallorca. Un enlace de 'cuento de hadas' que estuvo en el punto de mira por las sonadas ausencias de antiguos concursantes de 'Operación Triunfo'. La exconcursante del formato no se ha pronunciado sobre este giro de 180 grados que ha tomado su vida ni parece que lo vaya a hacer próximamente.

El fin del matrimonio se produjo en buenos términos. Prueba de ello son los intercambios de mensajes con los que ambos se han agasajado en Instagram a pesar de no estar juntos. La mediática ruptura no solo sorprendía a los incondicionales de Chenoa. También a su entorno y al de Miguel. Según contaron a SEMANA fuentes cercanas a la cantante, días antes de hacerse público, ella presumía abiertamente de su marido. Su noviazgo comenzó a principios de 2019 cuando se conocieron en una cena en la que ella dejó claro que no quería que a su lado se sentara su futuro marido. Mientras la argentina está volcada en sus compromisos laborales, Miguel Sánchez Encinas "está pasando por un mal momento". Así lo han desvelado desde 'Y ahora Sonsoles', que ha podido hablar con personas cercanas al urólogo que aseguran que él está destrozado.

Miguel Sánchez Encinas, dispuesto a retomar su matrimonio con la cantante

"Ha hecho varios intentos de acercamiento, pero ella no parece estar muy receptiva. Le gustaría reconciliarse con Chenoa", han explicado desde el programa que presenta Sonsoles Ónega. Con estas palabras, han dejado entrever que la pelota está en el tejado de la presentadora de 'OT'. Miguel, por su parte, está completamente abierto a darle una segunda oportunidad a su matrimonio. "Cuando lo dejaron, ninguno de los dos cerró la puerta a retomar la relación. Sin embargo, aún no ha llegado el momento", añadía.

Sobre las razones que llevaron a la pareja a romper, el médico traslada a su entorno más cercano que todo se desencadenó por la incompatibilidad de compaginar sus profesiones. "Ha sido la dificultad de cuadrar sus agendas el motivo de su separación", han sentenciado desde el programa de Antena3.