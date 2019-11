Miguel Poveda, impresionado con los progresos en la salud de María Jiménez

El cantante Miguel Poveda no da crédito a cómo María Jiménez no solo ha logrado esquivar la muerte tras meses ingresada en un hospital, sino también por su fuerza, su positividad y ganas de volver a subirse a los escenarios. Algo que, por cierto, no está muy lejos